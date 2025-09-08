中國雷射防空系統「天盾」難適應沙漠 沙國：實戰演練不如預期

沙國向中國採購雷射防空系統「天盾」（SkyShield），表現不如預期。（圖取自CETC）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，沙烏地阿拉伯為了保護重要油田設施及價值數十億美元的「愛國者」飛彈陣地不受無人機攻擊，向中國採購基於雷射的一體化防空系統「天盾」（SkyShield），但軍事新聞網站《Defence Blog》指出，實際戰場上的應用表明，在沙漠塵土飛揚、高溫和沙國特殊地形下，這款雷射武器的表現不如預期，沙國對中國雷射武器的高科技賭注正面臨挫折。

報導說，近年來沙國屢屢成為無人機襲擊的目標，包括阿布蓋格（Abqaiq）煉油廠和胡賴斯（Khurais）油田在2019年遭襲擊，機場和能源基礎設施也頻遭攻擊。這些事件暴露了傳統防空系統的漏洞。

「天盾」系統結合雷達與光學感測器進行偵測追蹤，再以電子干擾器和雷射武器進行攔截，但從受控條件轉向嚴苛的實戰環境時，這些先進技術可能失靈。

研發「天盾」的中國電子科技集團（CETC）今年6月在一場國際防務會議上，首度公開「天盾」的詳細性能，並宣稱該系統已在一次沙國的演練中，達成了攔截21架無人機、成功率100%的完美戰績。但1名曾參與相關計畫的前沙國軍官對《Defence Blog》指出，儘管在測試中表現出色，但在實戰環境下，「天盾」的表現未如預期。

社群平台Ｘ上流傳的照片顯示，沙國已部署了「天盾」，但其真實性尚未得到獨立驗證。

報導說，灰塵和沙塵暴會干擾「天盾」的光學追蹤，削弱雷射光束的威力，也會磨損光學元件，沙漠高溫也會迫使系統將大部分能量用於冷卻，而非發射。在某些情況，需要持續15分鐘至30分鐘的雷射掃描，才能確保擊落無人機，對於擊落快速移動的威脅，所耗費的時間太長。

從卡車貨櫃部署雷射模組也相當耗時，從待命模式到作戰模式的轉換時間很長。此外，「天盾」需要長距離且平坦的地形，而沙國大部分地區可部署的地點有限。沙國已要求中國改善「天盾」系統，使其能夠適應沙漠環境。

