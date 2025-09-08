海軍輕型巡防艦力拼明年10月交艦 但全案向後展延2年

總統賴清德去年11月主持海軍「防空型」輕型巡防艦原型艦安龍典禮。（資料照，記者李惠洲攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍為因應台海偵巡、戰訓任務所需，因此正籌獲「輕型巡防艦」反潛型、防空型原型艦各一艘，力拼明年10月以前交付完畢。不過，國防部明年度預算書顯示，2艘原型艦籌獲的時間點落在2027年，原定於明年結案的輕型巡防艦原型艦籌建案，將展延至2028年執行完畢。

海軍自2019年起執行「震海計畫」新一代飛彈巡防艦原型艦的造艦案，全案總金額為245億4916萬2千元，但全案未能進展，致使國軍修訂整體獲得規劃書，改先籌獲2艘輕型巡防艦原型艦，藉此汰換老舊的濟陽級巡防艦，在中國軍艦擾台情形日益頻繁背景下，扛起台海戰備與偵巡重任。

輕型巡防艦的原型艦分為「防空型」及「反潛型」，主要的差別在於，前者採用垂直發射系統，裝載32枚海劍二防空飛彈，強調防空戰力；後者則將16枚海劍二防空飛彈置於傾斜式發射箱之中，並另安裝反潛魚雷及拖曳式聲納。

輕型巡防艦防空型原型艦於去年11月鋪設龍骨。（資料照）值得注意的是，國軍期望2艘原型艦可在明年10月以前完工籌獲，不過，國防部明年度公開預算書陳述，輕型巡防艦的籌建案結案時間，已自2026年延後至2028年，且2艘原型艦的獲得時間點，將落在2027年，全案總預算仍維持245億餘元不變。

另外，原未能順利誕生的「震海計畫」巡防艦將「復活」，國軍在明年度預算之中，編列1億4203萬元單年度預算，用於6000噸級作戰艦合約設計，未來可執行遠海訓練、外島運補護航及維護海上交通線安全等任務，增加兵力運用彈性。

