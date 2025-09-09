甫結束中俄朝峰會！金正恩返國立刻督導「新型ICBM」引擎最終測試

圖為北韓先前於西海衛星發射場，進行洲際彈道飛彈（ICBM）引擎的地面測試的畫面。北韓最新測試的新型固態燃料引擎，推力更為強大，且更易於移動與隱蔽，旨在對美國本土構成更致命的威脅。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社引述北韓官媒朝中社（KCNA）9日的報導，北韓領導人金正恩8日親自督導了一次專為洲際彈道飛彈（ICBM）設計的新型引擎最終地面測試。此次高調的軍事行動，距離他上週在北京與中、俄領導人一同檢閱洲際飛彈，僅僅相隔數日，其對美展示強硬姿態的戰略意圖不言而喻。

終極目標：迫使美國承認「核武國」地位

報導指出，自2019年與美國總統川普的河內核談判破裂後，金正恩便持續加速其核武與各式飛彈的開發。分析家稱，金正恩此舉的最終戰略目標，並非真正要發動戰爭，而是要透過建立一個「可行的（viable）」對美核威懾力量，最終迫使華盛頓放棄「北韓無核化」的目標，接受北韓作為一個「核武國家」的現實，並從實力地位出發，談判獲得經濟制裁的解除與安全上的保障。

與此同時，他正透過加強與傳統盟友俄羅斯及中國的合作，來鞏固其槓桿。金正恩不僅派遣了數千名部隊與大量軍事裝備，以支援俄國總統普廷在烏克蘭的戰爭，他上週罕見地出訪北京，與中國國家主席習近平和普廷同台亮相，被視為是在未來可能與美國重啟談判前，極力拉高自身籌碼的舉動。就在金正恩督導測試的同一天，朝中社也報導，習近平已致函金正恩祝賀北韓國慶日，並呼籲加強兩國的「戰略溝通」，凸顯了雙方在反美大旗下日益緊密的關係。

技術升級：更難防禦的固態燃料飛彈

據報導，此次測試的，是一款採用碳纖維製造的新型固態燃料引擎，其推力比過去的型號更為強大，未來將用於「火星-20」（Hwasong-20）等新一代洲際彈道飛彈。相較於過去的液態燃料飛彈，固態燃料飛彈無需在發射前進行漫長的燃料加注，因此更易於移動與隱蔽，並能以更快的速度準備發射，大幅增加了美國及其盟邦的預警與攔截難度。儘管專家認為，北韓可能尚未完全掌握彈頭重返大氣層的關鍵技術，但其不斷的技術迭代引發了高度關切。

北韓領導人金正恩8日親自督導專為洲際彈道飛彈（ICBM）設計的新型固態燃料引擎的最終地面測試。（圖：KCNA）

