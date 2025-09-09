步兵班車輛也有「雷射武器」 美陸軍接收2輛原型車測試反無人機

為賦予輕裝地面部隊有效的反無人機能力，美國國防公司空境9月3日宣布交付美陸軍2輛搭載20千瓦級的雷射導能武器，用以進行相關作戰組合的後續測試。（美國空境公司官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防公司空境（AeroVironment）近日宣布，其研發整合的首批2輛「雷射武器系統」（LWS）原型車，現已交付美國陸軍旗下的創新科技能力辦公室測試，該車運用美軍步兵班現役載具，結合20千瓦級雷射武器，有望為小部隊提供機動防空和反無人機防禦，強化人員戰場存活率。

美國空境公司，這款原型車是因應美陸軍「陸軍多用途高能雷射」（AMP-HEL）計畫，以該軍現役的「步兵班戰鬥載具」（ISV）為基礎，結合BlueHalo公司20kW（千瓦）級的「LOCUST」雷射系統 ，並率先完成2輛完成原型車，交付美陸軍「快速能力暨關鍵科技辦公室」（RCCTO）展開後續測試。根據規劃，該車先前在亞利桑那州的尤馬試驗場（YPG）測試，後續將移師奧克拉荷馬州交由兵種續測。

圖為美國陸軍今年4月在奧克拉荷馬州錫爾堡擺出的M1301「步兵班戰鬥載具」，結合20千瓦級「LOCUST」雷射系統的原型車。（美軍DVIDS網站）

該公司新聞稿指出，該原型車基於美陸軍地面部隊防空需求研發，期望在高機動性載具上，賦予輕裝單反制中、小型無人機威脅能力。根據規劃，空境下（10）月還將把LOCUST雷射系統整合至JLTV聯合輕型戰術輪車，搭配雷達和指管（C2）系統，探索車載雷射武器的潛力組合。

空境太空暨雷射導能專案副總裁克倫（Mary Clum）表示，「這項成果是美陸軍追求雷射導能武器實戰的重要里程碑」。

圖為空境旗下品牌Bluehalo公司研發的20千瓦級「LOCUST」雷射武器系統。（美國Bluehalo公司官網）

此外，該案採用的「步兵班戰鬥載具」，現也正參與前瞻的自主系統開發計畫。美國《國防新聞》（Defense News）報導，美陸軍現已選定Overland AI、Forterra、Scout AI 三間公司，要求在明（2026）年五月前交付系統原型，整合自主駕駛演算法、感測器與控制套件至 ISV，以利實兵部隊展開後續測評。

