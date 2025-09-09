恐成無知的「恐怖分子」 林超倫：青少年在烏俄戰爭中成被操控工具

近來烏俄戰爭出現「將青少年武器化」的震驚發展，利用金錢與威脅方式，招募無知的青少年從事恐怖攻擊行動；國防院學者林超倫分析這是一種新型態的混合戰。圖為烏軍行動。（法新社/資料照）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕烏俄戰爭不僅是檯面上主戰部隊、網路部隊的戰爭，背後各種手段的破壞行動也成為戰況下的另類發展，特別是近來出現，操控青少年、將其「武器化」的混合戰型態，更是一種令人震驚的事實；國防安全研究院學者林超倫近日就發布評析說明風險，並示警台灣也應防範中國使用網路招募、威脅青少年，從事惡意的破壞行動。

（原文「從遊戲到戰場：青少年在烏俄戰爭裡 如何被操控成為混合戰工具」為國防院網路安全與決策推演研究所委任副研究員林超倫撰寫，發表於國防院即時評析專區，本報獲國防院授權全文刊載。）

近年來烏俄戰爭中出現一種令人震驚的發展：將青少年武器化。自俄羅斯入侵烏克蘭之後，兩國的情報部門發現一種廉價且易於利用的資產：年輕人，他們可以被招募進行「用後即棄」的秘密襲擊，而且往往在不知道自己為誰工作的情況下進行，這是一種新型混合戰。這類新興的混合戰作法是匿名通過Telegram、WhatsApp或視訊遊戲聯繫年輕人，提供快速賺錢的機會。一旦建立聯繫，操控者會提供指示，有時這些指令會偽裝成「地理定位遊戲」，例如要求拍攝特定地點警察車輛和救護車的位置。除了欺騙另外還有勒索，一名14歲的烏克蘭女學生即遭到俄羅斯招募者的騷擾，竊取她的私密照片，並威脅要發布到網路上，除非她成為破壞者。

俄羅斯方面，有一名受俄羅斯軍事情報部門訓練的烏克蘭青少年，在立陶宛的一家宜家（IKEA）商店實施縱火行動、一群青少年被操縱在烏克蘭各地散播仇恨標語、兩名14歲的少年在基輔北部的一個警察局附近引爆一枚炸彈、烏克蘭西部特爾諾皮爾的一名學生被提供金錢以對關鍵基礎設施破壞等。

烏克蘭方面也有類型的行動。例如：印有烏克蘭招募者個人QR碼的傳單可以在俄羅斯小鎮學校的廁所裡找到，在這些招募者的唆使下，任何東西都可能被燒毀，包括一輛警車、一個退伍軍人總部、一條鐵路，而兩名學生則使用燃燒彈點燃了一架俄國的直升機。

年輕人被情報部門滲透招募進行「用後即棄」的秘密襲擊，而且往往在不知道自己為誰工作，這是一種新型混合戰。示意圖，圖為俄國反對派人士發表談話。（法新社/資料照）

對參與青少年產生的嚴重後果

一、自2024年春季以來，烏克蘭安全部門逮捕約175名涉嫌間諜、縱火和炸彈陰謀的未成年人，他們由俄羅斯情報人員策劃，其中最年輕的僅12歲。

二、俄羅斯不公布此類信息，但據受訪的人權主義者表示至少有100個類似案件，莫斯科主要拘留中心的一個兒童區，戰時已從20名少年增至100多名，這些孩子被懷疑為親烏克蘭破壞活動。

三、18歲的庫利金（Yaroslav Kuligin）在受暗網論壇陌生人指示「幫助鐵路公司獲得保險」後，縱火燒毀了鐵路設備和火車車廂。他被捕後，警察用電擊槍毆打他，直到他承認自己為烏克蘭工作。

四、俄羅斯甚至更進一步。在至少三起案件中，俄羅斯特工試圖通過遠端引爆被招募者攜帶的爆炸物來暗殺他們。兩名來自烏克蘭的青少年在試圖炸毀鐵路時，一人死亡，另一人失去雙腿。

五、那些倖存下來的人可能會被以恐怖分子罪名起訴，或被判處多年的精神療養。這場戰爭已經在戰線後方留下了數百名兒童破碎的生活。一位前烏克蘭招募者表示：「我們讓孩子們做我們自己都不敢冒險做的事情」。

林超倫示警，台灣也應防範中國使用網路招募、威脅青少年，從事惡意的破壞行動。（法新社/資料照）

對我們的啟示

烏俄戰爭中利用未成年人進行新興混合戰和破壞活動，對於臺灣而言，提供了重要的啟示，需要高度警惕並積極防範未成年人受害，以確保國家安全。

一、青少年數位招募的風險：臺灣青少年高度參與網路社交媒體、視訊遊戲和匿名聊天平臺。使得他們極易成為潛在網路的招募目標，被承諾給付金錢或透過引誘，參與可能涉及國家安全的非法活動。

二、混合戰術的多樣性：傳統的戰爭概念已經擴展並涵蓋了網路攻擊、心理戰和利用社會脆弱性等混合戰術。在兩岸的特殊背景下，類似的「低成本、高影響」的破壞行動：例如對關鍵基礎設施的縱火或對銀行等金融體系進行實體攻擊，就可能由外部勢力策劃，並利用不知情的青少年執行，將會造成社會動盪與人心不安。

三、勒索與操縱的威脅：透過入侵個人帳戶、獲取私密資料並進行勒索，迫使青少年從事破壞活動的手段，對臺灣社會構成實質威脅。青少年的網路隱私和數位足跡可能被惡意利用，成為被操縱的工具，類似案件在過往社會事件上時有所聞。

四、社會韌性和教育的重要性：需要提升青少年的國家安全觀念和網路安全意識。使他們能夠識別潛在的網路招募、詐騙和惡意操縱行為，並了解參與此類活動可能導致的嚴重後果，包括法律責任和人身安全風險。

五、跨部門合作應對：政府部門，例如國安單位、執法及教育機構應與家庭建立更緊密的合作機制，共同預防和應對利用青少年進行破壞或間諜活動的威脅。這包括建立檢舉機制，鼓勵青少年在遇到可疑情況時知道如何應處。

