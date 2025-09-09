空軍MQ-9B無人機換裝2026年啟動 前置訓練、接裝課程合併實施

圖為美國海軍MQ-9B「海上衛士」無人機於2021年測試情形。我國也將於明年展開同型機換裝、接裝的作業。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／台北報導〕為強化我國周邊海、空域高監偵能量，空軍3年前向美採購4架MQ-9B無人機，預計明（2026）年起分批接裝，強化掌握中國解放軍兵力異動；同時，新裝換訓的規劃也在明年公開預算書中揭露，但相同名目已編列在今年預算中，引發猜測。對此，空軍強調今年規劃屬人員語文訓練，並配合美方排程併入明年初實施，整體進度正常。

空軍司令部2022年以「高高空無人機系統」名義，編列新台幣217億2254萬元整，向美採購4架MQ-9B無人機系統及其附屬裝備，預計明、後（2027）兩年度分批接裝完成；為此，空軍明年也將相應選派1人赴美擔任專案駐廠，同時編列接裝經費，將在明年初選派36員赴美進行換裝，總金額含生活費、機票等費用，共新台幣2145萬6千元整，為期一年。

不過，根據今年公開預算書，空軍原規劃今年起就啟動MQ-9B無人機換裝作業、總金額2694萬9千元台幣，為期9個月，重疊明年同名目規劃但金額、期程不同；對此，空軍向本報表示，美方原規劃今年下半年執行人員接裝的語文前置訓練，以利明年換訓無虞，但受美方語文訓練排程影響，全案期程已合併調整自明年第1季起赴美實施，整體獲裝、執行進度均正常。

圖為美國加州空軍國民兵的MQ-9系列無人機，接受掛載地獄火飛彈之情形。我國空軍評估接裝該機後除投入高空情監偵，也能適時攜帶彈藥酬載，對敵發揮嚇阻。（美軍DVIDS網站）

我國採購的MQ-9B無人機由通用原子航空系統（GA-ASI）研發，除可全天候高空任務能力，機身兩翼硬掛點也具攜掛攻擊彈藥、情監偵莢艙的潛力，有效發揮作戰支援效益，對敵予以嚇阻。而在未來，這款先進無人機也有望與國造的「騰雲」搭檔，形成高低配組合。

此外，日本海上保安廳除計畫將同型機派駐西南諸島外，美軍印太司令部（INDOPACOM）也計畫於明年初對MQ-9B無人機進行作戰評估（Operational Evaluation），進一步鞏固印太地區的監偵能量。

