中共「油氣探勘」逼近我東沙海域 林超倫：應結合海空監偵蒐證舉發

圖為中國海油公司在南海（南中國海）東部「惠州19-6」油田的鑽井平台。（中國政府官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）近日揭露，中國半潛式鑽井平台「南海二號」今（2025）年7月起深入我國經濟海域作業，距我東沙禁限制水域不到50公里，引發我國各界譴責；對此，國防院學者林超倫分析，我國除對外聲明抗議外，也應整合衛星等海、空偵巡情資能量，蒐集中共「軍民融合」行動證據，加強舉發論述。

（原文「中共「油氣探勘」灰色地帶行動：以商業之名為掩護的威脅」為國防院網路安全與決策推演研究所委任副研究員林超倫撰述，本報獲國防院授權全文刊載）

2025年9月2日，美國詹姆斯敦基金會智庫（The Jamestown Foundation）披露中共對臺灣的灰帶侵擾已擴展到油氣探勘活動，包括十二個永久性或半永久性平臺。這些由中國國有企業「中國海洋石油總公司」擁有的資產，包括七個鑽井結構、三個浮式生產儲存和卸載船以及兩個半潛式鑽井平臺，全部位於臺灣靠近東沙群島的專屬經濟區（Exclusive Economic Zone, EEZ）內。這種未經臺灣同意利用探勘自然資源的入侵手法，是中共海上灰色地帶行動的典型案例，在不引發公開注意之情況下，以商業活動為幌子，塑造有利於中共之戰略環境。

中共的主要目的

中共部署這些油氣探勘裝備的目的，是其多面向行動的一部分，意在削弱臺灣的主權，其中均包含運用法律戰、認知戰與軍民融合戰略之效用。具體而言，這些行動旨在達成以下目標：

（一）推進領土主張和建立管轄權（法律戰）：透過在臺灣的專屬經濟區內進行活動，表示拒絕臺灣的管轄權，推進領土主張。

（二）改變對主權之認知（認知戰）：在不引發公開衝突的情況下，以商業活動為幌子，逐步改變現狀，若臺灣未提出抗議或採取強力之阻攔行動，將持續常態化侵蝕臺灣主權。

（三）軍事潛力與雙重用途（軍民融合戰略）：中國海洋石油總公司的海上平臺具有「雙重用途」潛力。例如，這些平臺可以加裝各種感測器（水面搜索雷達、光電、訊號情報和聲學感測裝置），增強對東沙群島及整個臺灣西南海域的監控，甚至必要時可以加裝適用的武器系統（如火砲），作為防護之用，作為「軍民融合」戰略之實現。

我國應有之反制因應作為

根據1982年《聯合國海洋法公約》（United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS），專屬經濟區指沿海國領海基線以外並鄰接領海的一片海域，從基線量起不超過200浬（約370.4公里）。在此區域內，沿海國擁有特定的主權權利和管轄權，而其他國家也享有一定的權利和自由。由於臺灣海峽的寬度遠小於400浬（台灣的200浬加上中國的200浬），必然會在海峽內及周邊海域發生重疊。這種重疊在國際間很常見，需要相關國家透過談判協商來議定。然而，由於兩岸特殊的政治情勢，兩岸並未就重疊的專屬經濟區進行協商。

然而中共在我國專屬經濟區內的侵擾活動，除將導致我國主權被侵蝕常態化，另將使該海域之軍事威脅逐步增加。此外，東沙群島位居臺灣遙遠的西南方，並非傳統軍方經常活動之海域（僅海巡署定期派艦船前往執法），對該海域之目標掌控與監測效果有限，使中共解放軍易於隱藏其活動和動向，這對臺灣的早期預警也構成嚴峻挑戰。

為了應對中共在臺灣專屬經濟區內違法活動，我國應採取多方面的反制措施。

（ㄧ）在政治外交層面，過往我國均透過外交部、陸委會等單位發表嚴正聲明，對單方面侵擾行動表達抗議，並向理念相近國家說明，強調此類單邊行為已違反國際法、破壞區域穩定及臺海和平，以爭取國際輿論支持；亦可加強國際串連，與同受中共類似威脅的國家，共同合作發聲應對，亦是反制中共認知戰與法律戰之重要作為。

（二）整合海上監控與預警情資方面，可加強運用衛星、海空偵巡與情資交換等方式，完整蒐集中共「軍民融合」船隻在重疊海域活動的證據（位置、時間、活動內容），並依據《聯合國海洋法公約》建立一套完整的法律論述，說明我方在該海域的合法權利，以及對方行動的違法性，作為應對與對外說帖的基礎。

（三）事實上，中共在我國專屬經濟區之活動，不只油氣探勘以及設立相關設施，在東沙環礁外圍，經常發現中共民兵船藉由捕魚之名，從事其他不法行徑（如水文勘測等戰場經營活動），海警船亦經常隨附在側，掩護其民兵船行動。因此我國海巡署均定期派遣執法艦艇在周邊海域常態化巡邏與監控（未來更應強化派艦規劃），可在避免衝突升級的前提下，落實彰顯我方管轄權，確保我方在該海域之存在，在極大程度上，將使中共相關活動，不致恣意妄為。

