首批2架F-16V BLK70戰機 傳國慶前後飛抵台灣

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美採購66架F-16V BLK70型戰機，第一架戰機在今年3月第出廠後，後續即以每月3架的速度持續生產中，雖然期間傳出發動機出現瑕疵問題但已獲改善，軍方內部更傳出，首批2架F-16V BLK70型戰機飛抵台灣交運給空軍的時程，目前規劃在十月十日國慶日前後，為國慶增添光彩。

空軍方面未對十月十日前後這個時間點做證實與否，態度相當低調，並且保守的說：首批戰機在第四季一定會回來，至於是哪一天，就先保留一點空間。

我國是以「新式戰機採購特別預算」為計畫名稱，向美採購66架F-16V BLK70型戰機，總金額達到2472.3億元，採購的期程則是從109年度到115年度，明年度就是最後一個年度，空軍令部參謀長李慶然中將今年6月在立院被問到，F-16V BLK70型戰機今年可以交多少架時，李慶然公開答覆說，全案管制在明（115）年接收完畢，今年完成10架以上的產權（即F-16V BLK70戰機）轉移是「樂觀其成」。

軍方內部人士今天指出，F-16V BLK70型戰機的第一架戰機在今年3月第出廠後，後續即以每月3架的速度持續生產中，首批2架F-16V BLK70型戰機預計在今年十月十日前後，由美方飛行員駕駛丶規劃要經過十多次的空中加油過程之後飛抵台灣，飛機抵台之後要再經過我國空軍測試通過之後，進行戰機的產權移交，到了此時，這批F-16V BLK70型戰機的產權才會是我國所有。

為了使F-16V BLK70型戰機的戰力可以發揮到最大值，空軍另以年度預算編列了「F-16V BLK70型機作戰支援莢艙暨武器彈藥籌購案」，金額也相當龐大，達到428.3億元（111至119年度），但買了什麼莢艙丶什麼項目的飛彈與彈藥，數量是多少？空軍在預算書中特別註明：「因案內交運品項及數量等資訊涉及機密，不予揭露」。

