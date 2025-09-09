國防大學新生多 劉志斌勉：學英文強化戰略溝通、自律比裝備更重要

劉志斌上將昨日主持國防大學「114學年度開學典禮」，勉勵從軍新生，善用學校資源、主動吸收外語資訊、增強自律與約束的堅韌精神；自律管理比「裝備與人數」更重要。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕在政策的推動下，軍人福利相比以往有明顯增加，連帶報考軍校的學子人數也有所成長。國防大學校長劉志斌昨（8）日在「114學年度開學典禮」上勉勵從軍新生，善用學校資源、主動吸收外語資訊、增強自律與約束的堅韌精神，期望培養獨立思考與創新能力，為未來軍旅生涯打下穩固根基。

開學季到來，國防大學昨日由校長劉志斌上將主持基礎學院「114學年度開學典禮」，活動分別在國防大學中正嶺校區及復興崗校區舉行，並由各學院少將級學院院長陪同出席。劉志斌於致詞時提出「實踐三實校風，強化品德教育」、「主動積極學習，精進雙語能力」、「落實自我管理，持恆體能鍛鍊」等3點勉勵新生。

劉志斌表示，真正塑造一位現代軍官的核心，是堅實的道德信念與人格操守。落實國防大學「誠實、結實、踏實」的「三實校風」，要從一點一滴的行為中展現，唯有從內在培養誠信、謙遜的品格，方能在關鍵時刻作出正確抉擇。

劉志斌強調，當前全球化與地緣政治不斷交織，國軍聯合作戰訓練、軍事交流與國際合作愈發頻繁，語言能力成為影響作戰效能與戰略溝通的重要關鍵。（軍聞社提供）

劉志斌也強調，當前全球化與地緣政治不斷交織，國軍聯合作戰訓練、軍事交流與國際合作愈發頻繁，語言能力成為影響作戰效能與戰略溝通的重要關鍵。他鼓勵新生善用學校資源，積極參與英語課程與活動，主動吸收外語資訊，為自己打造一條接軌國際的道路，成為國軍在全球舞臺上的一份子。

最後，劉志斌也提醒，軍隊的力量不僅來自裝備與人數，更來自紀律嚴明的內部管理，而這一切，都建構在個人的自律與約束。在規律生活中掌握節奏與效率，讓人更能主宰行動、靈活應變，這正是現代軍官面對複雜任務時不可或缺的基本能力。期盼大家在往後的學習中，不只強健體魄，更能建立堅韌的精神核心，為未來軍旅生涯打下穩固根基。

