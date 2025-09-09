不再靠美國！法國「神諭雷達」現代化 建構歐洲自己的飛彈預警網

圖為法國的「諾斯特拉達姆斯」（Nostradamus）跨視距雷達陣列。該系統被譽為「神諭雷達」，利用電離層反射原理，可偵測數千公里外，速度超過5馬赫的極音速飛彈、多彈頭彈道飛彈，乃至高空氣球等威脅。（圖：法國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Army Recognition》報導，法國將投入巨資對其獨特的「諾斯特拉達姆斯」（Nostradamus）跨視距雷達進行現代化升級。在烏克蘭戰爭凸顯了極音速飛彈的現實威脅後，此舉標誌著歐洲在建立主權預警能力的道路上，邁出了決定性的一步。

「諾斯特拉達姆斯」是16世紀法國著名的預言家，法軍以此為其最神秘的雷達命名，凸顯其遠見與預警能力，故常被稱為「神諭雷達」。該系統由法國航太實驗室（ONERA）設計，利用高頻電波經由電離層反射，能「看穿」地球曲度，對數千公里外的廣大空域進行持續監控，範圍從北極高地延伸至烏拉山。

這套系統的跨視距能力，使其能有效偵測各類空中威脅。憑藉其雙重模式，它不僅能追蹤傳統戰機，更能鎖定速度超過5馬赫的極音速載具、多彈頭彈道飛彈，乃至高空氣球。這種在歐洲無可比擬的覆蓋能力，為應對新興威脅提供了至關重要的反應時間。

歐洲戰略自主的第一塊基石

法國航空太空軍將領魯傑（General Alexis Rougier）指出，「諾斯特拉達姆斯」是法國進入「擴增空防」時代的核心。法國軍務部（等同國防部）部長勒克努（Sébastien Lecornu）更強調其角色是「我們與歐洲人共同建立早期預警能力的第一塊基石。」該計畫將獲得5000萬歐元（約新台幣17.55億）投資，旨在提升精準度並整合入歐洲的整體防禦架構。

