P-8A「獵潛機」掛載LRASM匿蹤反艦飛彈 變身「航艦殺手」

航空攝影師毛雷爾（Aaron Maurer）於8月中旬，在莫哈維沙漠上空捕捉到這張歷史性照片，首次證實美國海軍P-8A「海神」巡邏機（主圖）掛載AGM-158C「長程反艦飛彈」（LRASM，紅圈處）進行飛行測試。左下角插圖則為洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）發布的LRASM飛彈概念圖。（主圖：Aaron Maurer；插圖：Lockheed Martin）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據航空專業網站《The Aviationist》報導，一張由航空攝影師毛雷爾（Aaron Maurer）在加州莫哈維沙漠上空意外捕捉到的照片，首次以影像證實，美國海軍正在為其主力P-8A「海神」（Poseidon）反潛巡邏機，整合AGM-158C「長程反艦飛彈」（LRASM）。此一發展，意味著這款全球最頂尖的「獵潛機」，即將轉變為一架同樣致命的「獵艦機」，被廣泛視為是為因應中國海軍快速擴張的關鍵戰力升級。

劍指中國海軍的戰力升級

毛雷爾透露，他是在八月中旬，於莫哈維沙漠上空，先看到一架KC-46加油機飛過，數秒後，這架翼下掛著一枚清晰可見飛彈的P-8A便跟隨在後。美國海軍事後向《新聞週刊》證實，該枚飛彈確為LRASM，並表示相關的整合工作正在進行中。毛雷爾表示：「在莫哈維沙漠，任何事都不該令人意外，但一架翼下掛著LRASM的P-8A，確實出乎意料。」

AGM-158C LRASM是由美國國防高等計畫研究署（DARPA）為海空軍所設計的新一代匿蹤巡弋飛彈，其設計使其能大幅降低對情監偵（ISR）平台、數據鏈與GPS的依賴。在發射後，LRASM能自主航向目標區，並利用其內建的感測器與先進演算法，在充滿電子干擾的爭議海域 中，自行偵測、分類並接戰指定的敵方船艦。

報導分析，在中國舉行大規模閱兵、展現其日益增長的軍事力量之際，美軍加速整合LRASM的舉動，其戰略意圖不言而喻。中國目前擁有全球數量最龐大的海軍艦隊，對美國在西太平洋的海上霸權構成直接挑戰。為P-8A整合LRASM，將使其不僅能利用其先進的感測器，在台灣海峽、南海等戰略熱點進行情監偵任務，更能從遠超敵方防空圈的距離外，對敵方水面艦隊發動致命一擊，從而強化美國及其盟邦的嚇阻能力。

