AUKUS新計畫 英推特戰突擊登陸艦 速度高達40節

圖為Leidos於4日發表「海匕首」（Sea Dagger）概念艦。（圖取自Leidos）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美英澳三國AUKUS聯盟協助澳洲建立一支核子動力潛艦艦隊，達成美國印太戰略目的。其中AUKUS第二支柱聚焦量子科技、人工智慧、自主系統等先進技術的共同研發。對此，英國國防大廠Leidos於4日發表「海匕首」（Sea Dagger）概念艦，這是為英國皇家海軍開發的下一代突擊隊登陸艇（CIC）概念艦。其航速最快超過40節（約時速74浬），可讓裝載特戰部隊載具及人員，快速登陸、撤離戰場。

軍聞網站「Naval Technology」報導，「海匕首」概念是將速度、續航里程、載具運載和模組化任務系統整合於單一平台的艦艇，該計劃由英國突擊隊 （UKCF） 計劃開發，目標是交付24艘特戰版中型水面登陸艇，能夠遠程部署突擊隊打擊小組、輕型戰術機動平台、舷外系統和中型戰鬥裝備。

請繼續往下閱讀...

報導指出，「海匕首」航速超過40節，是Leidos海軍建築公司與軍事領域專家、英國皇家海軍和英國海岸防衛隊合作開發的成果。該設計並融合Leidos技術，包括任務人工智慧、自主系統和整合武器。作戰韌性是該概念核心，重點在於戰備狀態、可用性、可維護性和可修復性。該平台目標在壓力、干擾或攻擊下持續執行任務，並在對抗環境中保持戰力存在。

Leidos指出，海上匕首計畫與AUKUS第二支柱海上目標以及英國戰略防禦評估的作戰準備和提高殺傷力的願景相一致，有助於確保英國軍方能夠迅速做出反應，擁有應對現代衝突不斷變化的威脅和需求所需的工具、訓練和系統。

「海匕首」級登陸艇假想目標是在沿海和淺水環境中作戰的特種部隊。與傳統的近岸登陸艇不同，「海匕首」級登陸艇將獨特的艦船結構、高科技感測器、武器以及C2（指揮與控制）能力結合。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法