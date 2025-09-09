反制中國「關島快遞」！美軍砸百億美元打造關島360度「飛彈防護網」

為反制有「關島快遞」之稱的中國東風-26中程彈道飛彈等威脅，美軍正計畫於關島，部署包含圖中愛國者（Patriot）飛彈在內的多層次防禦系統。（路透檔案照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《Army Recognition》報導，美國關島總督已證實，華盛頓當局已敲定最終計畫，將在關島建設一座能提供360度無死角防護的「增強型整合防空與飛彈防禦系統」（EIAMD）。此一耗資高達百億美元的龐大工程，旨在將關島打造成一座能抵禦中國彈道、巡弋乃至極音速飛彈威脅的「太平洋超級要塞」。

中國東風-26中程彈道飛彈具有打擊美國關島的能力。（美聯社檔案照）

多層次天羅地網 整合四大神盾

關島位於西太平洋第二島鏈的核心，是美軍在印太地區最重要的前進作戰基地，但也因此直接暴露於中國東風-26（DF-26，被稱為「關島快遞」）等中程彈道飛彈的威脅之下。為回應此一挑戰，美國飛彈防禦局與陸軍規劃的這套防禦系統，將是一個多層次的立體架構，預計在島上由國防部管轄的16個不同地點，整合部署四大頂尖攔截系統，包括：用於大氣層外接戰的標準三型Block IIA（SM-3 Block IIA）、兼具反彈道與反巡弋能力的標準六型（SM-6）、用於末端攔截的愛國者三型MSE（Patriot PAC-3 MSE），以及島上已部署的薩德系統（THAAD）。

這個防禦網絡，旨在將多個感測器的情報輸入，與指管系統軟體融合，以建立即時的作戰圖像，確保在面對飽和攻擊時，仍具備高度的韌性與備援能力。整個建設與部署預計將於2025年展開，並持續超過10年，總成本估計在80億至100億美元（約新台幣2450億至3063億）之間。

在北京眼中，在任何重大的太平洋衝突情境中，「癱瘓關島」都將是其至關重要的目標。因此，將關島「堡壘化」，便成為華盛頓更廣泛的「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative）的關鍵一環，其目的在於安撫盟友、複雜化中國的軍事規劃，並確保美軍在國際換日線以西，保有安全可靠的作戰基地。然而，儘管軍事上的必要性獲得普遍認可，但該計畫在關島當地，仍面臨著關於環境衝擊與土地使用的持續擔憂。

