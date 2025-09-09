海軍「輕型巡防艦」時程往後延2年 傳與「這項裝備」全球缺貨有關

海軍「輕型巡防艦」原型艦原本規劃明年10月以前交付完畢，但卻傳出整個時程延後的訊息。圖為總統賴清德去年11月主持海軍「防空型」輕型巡防艦原型艦安龍典禮。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍委託中信造船建造的「輕型巡防艦」反潛型、防空型原型艦各一艘，原本規劃明年10月以前交付完畢，但卻傳出整個時程延後的訊息。軍方內部消息傳出，時程往後延的原因，在於輕型巡防艦使用丶由GE公司生產的 LM-2500燃氣渦輪發動主機，因為全球訂單爆滿，加上原物料與人力不足，因此無法按時交運所致，同類型的公司也都面臨無法按期交貨問題。

軍方內部訊息表示，GE公司已透過管道，向我國海軍與中信造船公司表達歉意，原訂首部LM-2500燃氣渦輪應在今年六月以前就交運抵台，將會延到2026年2月才能交運。也因此，輕型巡防艦的整體建造作業，自然會受此影響而延後。

請繼續往下閱讀...

根據115年度國防部預算書顯示，國防部是在今年8月7日修訂計畫，將輕型巡防艦原型艦的建造期程，由原本的108至115年度，調整為108至117年度。

海軍自108年度起執行「震海計畫」新一代飛彈巡防艦原型艦的造艦案，全案總金額為245億4916萬2千元，但全案未能進展，致使國軍修訂整體獲得規劃書，改先籌獲2艘輕型巡防艦原型艦，藉此汰換老舊的濟陽級巡防艦，在中國軍艦擾台情形日益頻繁背景下，扛起台海戰備與偵巡重任。

輕型巡防艦的原型艦分為「防空型」及「反潛型」，主要的差別在於，前者採用垂直發射系統，裝載32枚海劍二防空飛彈，強調防空戰力；後者則將16枚海劍二防空飛彈置於傾斜式發射箱之中，並另安裝反潛魚雷及拖曳式聲納。

輕型巡防艦防空型原型艦於去年11月鋪設龍骨。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法