能邊轟地面邊打無人機！ 美軍「禿鷹歸來」實驗M2甲車聯合新戰術

美軍於日前進行了一項「禿鷹歸來」的創新戰術試驗，將小型反無人機的相關系統整合到M2步兵戰車等各載具中，目標使部隊能邊執行作戰任務，邊應對無人機威脅。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕無人機已成為現今所有地面車隊的新威脅，對此美軍於日前進行了一項名為「禿鷹歸來」（Operation Return of the Condor）的創新戰術試驗，將小型反無人機的相關系統整合到M2「布萊德利」步兵戰車等各載具中，並模擬、實測在無人機威脅下，地面部隊的全面作戰狀況，這象徵著裝甲部隊從單車被動防禦轉向綜合型的聯合對抗。

根據軍聞網站《Ａrmy Recognition》7日引述美軍日前發布的消息，美軍於8月27日在德州胡德堡舉行了一場名為「禿鷹回歸」的任務，旨在匯集前線隊士兵和產業夥伴，共同進行實驗和創新，使其成為無人機偵測和反小型無人機系統（sUAS）戰術的試驗場。由M2步兵戰車所組成的裝甲車隊是美國陸軍目前最主要的機動作戰編組。

「禿鷹回歸」演習的重點是將反無人機系統融入美國陸軍裝甲戰術，且能同時執行原有的實彈演習，並觀察無人機對於機械化地面部隊的作戰影響；在實彈演習中，無人機的突發威脅出現，是考驗部隊在不降低作戰節奏的情況下，同時採取對抗措施的能力。

「禿鷹回歸」的任務，旨在匯集前線隊士兵和產業夥伴，共同進行實驗和創新，使其成為無人機偵測和反小型無人機系統（sUAS）戰術的試驗場。圖為參與實測的無人機畫面。（圖片擷取自DVIDS）

報導指出，此次演習強調將反無人機措施融入機動部隊中，而非孤立部署在單純的防空車隊。也就是說，M2步兵戰車既可作為進攻性武器，也可作為移動式反無人機平台，並由遍布在戰場、各車隊的偵測器提供偵察支援，這種分散式監偵網路能提供360度的大面積覆蓋，而每個偵測設備都能連接到同一個數位指揮系統，從而實現快速決策、跨部隊同步響應作戰的目標。

M2戰車上的目標捕獲系統會與被動監視系統相結合，使操作員能夠在執行地面任務的同時，追蹤、分類並應對來襲的空中平台；其中，測試的核心進展之一是綜合多個偵測器演算法，該演算法能夠將無線電輻射、熱訊號源和視覺輸入，串聯成統一的威脅影像，這車組員能夠根據距離、飛行軌跡和無人機類型，分辨出威脅的優先順序。

此次演習強調將反無人機措施融入機動部隊中，而非獨立部署在單純的防空車隊。藉由遍布在戰場、各車隊的偵測器（如圖）提供偵察支援，以提供更大面積的態勢感知與綜合決策。（圖片擷取自DVIDS）

