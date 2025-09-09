Anduril等大廠承接微軟火炬 美陸軍單兵戰術頭盔計畫更名再出發

美國國防公司Anduril公司8日證實，美陸軍現已授其一紙研發合約，未來將在微軟IVAS戰術頭盔計畫的基礎下，接續主導「士兵原生任務指揮系統」開發，聯手重塑美軍「未來士兵」樣貌。（美國Anduril公司官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防公司Anduril公司8日證實，美國陸軍現已授其一紙研發合約，未來將在微軟IVAS單兵戰術頭盔計畫的基礎下，接續主導「士兵原生任務指揮系統」的軟體平台開發，聯手重塑美軍「未來士兵」樣貌；這項決策也間接證實原由微軟統攬的IVAS生態系將退居二線，以測試協力者的身分繼續參與，為更名再出發的新計畫提供經驗值。

美國國防新創公司「安杜里爾工業」（Anduril Industries）指出，美國陸軍現已授予一紙1.59億美元（約新台幣47.59億元）的研發合約，未來將聯手展開「士兵原生任務指揮系統」計畫的軟體開發，目標結合混合實境（MR）、夜視及導入AI技術，打造嶄新的作戰決策平台，賦予單兵更高效的態勢感知能力。而這項計畫的前身，其實就是由微軟主導的IVAS計畫。

美陸軍是在2018年聯手微軟啟動IVAS「整合視覺擴增系統」研發，以該公司的Hololens的擴增實境技術為發展基礎，截至去（2024）年底已發展至1.2版本，並交由第10山地師、101空降師等多支部隊測試；然而，隨著Anduril在今年2月加入IVAS計畫行列，間接證實微軟前7年的研發、迭代工作已告段落並退居二線。

圖為美國陸軍第82空降師官兵，於2020年測試IVAS戰術頭盔之情形。該計畫自2018年啟動至今以經過數次迭代和兵種測試，未來將更名為SBMC計畫繼續推動，打造更緊緻、更前瞻的單兵作戰系統。（美軍DVIDS網站）

Anduril指出，微軟的IVAS系統至今已累積了26萬小時的實測數據（soldier input），協助其與自家的「Lattice」AI指管平台整合，是為「IVAS Next」；而這項計畫如今也迎來新貌，也就是更名後的「士兵原生任務指揮系統」（Soldier Borne Mission Command, SBMC），一改過往由微軟統攬軟、硬體開發的獨大模式，而是廣納各領域技術大廠，分頭並進展開「團體戰」。

重新出發的「士兵原生任務指揮系統」共有兩部分，分別為硬體的SBMC計畫、以及系統平台的SBMC-A計畫。該系統結盟了Meta、OSI、高通（Qualcomm）等科技大廠，而Anduril則率領Palantir、L3harris、Maxar Technologies等夥伴，在IVAS既有基礎上更加精進，搭配未來開發的全新硬體，打造嶄新的單兵戰術頭盔，重塑「未來士兵」樣貌。

