菲律賓空軍新購戰機未定案 連「颱風」戰機都來參一腳

日前參與義大利主辦的北約「聯合之星2025」（Joint Stars 2025）演習，隸屬義大利空軍的「颱風」戰機。（義大利空軍官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕義大利裏奧納多航太公司（Leonardo Aeronautics）8日表示，該公司現已向菲律賓空軍提交一份32架EF-2000「颱風」戰機的銷售方案，用以競逐該國現正進行中的「多用途戰鬥機」採購案，而這也是該國繼F-16、KF-21和JAS 39後，投入該案的第四款主力戰鬥機。

菲律賓現正推動軍隊現代化計畫第三階段（AFPMP Horizon 3），菲國軍方有意在此階段尋購新型多用途主力戰鬥機，搭配現有FA-50輕攻擊機強化制空戰力；截至目前為止，菲國空軍考慮過的機種包含美國洛克希德．馬丁的F-16C/D Block 70/72戰機、瑞典紳寶集團的JAS 39「獅鷲」戰機、南韓航太工業的KF-21戰機，至於「颱風」戰機則是最新成員。

義大利裏奧納多8日在官方社群證實，該公司現已向菲律賓空軍提交一份32架「颱風」戰機第5批次（Tranche 5）的銷售方案，競逐該國「多用途戰鬥機」採購案；菲國軍聞媒體「MaxDefense」報導則指出，該機可搭配流星視距外空對空飛彈、硫磺石對地飛彈、暴風影巡弋飛彈等武器，戰力不遜於五代機，並有效對抗中國殲10、殲15，甚至是殲20等機種。

菲國空軍的新一代多用途主力戰機，須具備短場起降能力，並與現役的FA-50戰機搭配，滿足該國「綜合群島防禦概念」的戰略目標。（菲律賓空軍第5聯隊官方Facebook）

菲律賓國家通訊社（PNA）六月曾報導，空軍現任司令康杜拉中將（Lt. Gen. Arthur Cordura）指出，因應該國「綜合群島防禦概念」（CADC），並搭配現有FA-50機隊提升戰力，「多用途戰鬥機」的最大要求是「短場起降」，以防衛該國海、空域加上200浬的「專屬經濟海域」（EEZ）。該案預計將斥資610億菲律賓披索（約新台幣284.68億元）採購。

