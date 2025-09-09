中國新一代艦載匿蹤戰機「J-35」曝光 可攜6枚空對空飛彈

2025年9月3日，一架J-35戰鬥機飛越北京天安門廣場。（路透）

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國央視（CCTV）最新播出的節目，進一步揭露艦載匿蹤戰機「J-35」設計細節，報導稱該機具備攜帶最多6枚空對空飛彈的能力，並擁有折疊機翼、內置武器艙與尾鉤等艦載特徵。

在9月3日慶祝二戰結束80週年的北京大閱兵中，J-35與陸基型「J-35A」首次公開亮相，編隊飛越天安門廣場。央視隨後專訪瀋陽飛機設計研究所研究員張仲豪與設計師艾志強，解析兩型戰機的設計關聯與差異。設計團隊強調，J-35與J-35A採用「一機多型、海空雙生」的開發理念，共用航電系統、資料鏈與武器介面，大幅縮短量產與形成戰力的時程。

節目中展示的J-35模型清楚呈現其艦載特徵：可折疊機翼、大型機翼面積與尾鉤，內置武器艙中配置6枚飛彈，與美國F-22「猛禽」戰機的標準匿蹤掛載量相同。軍事專家推測，J-35可能配備霹靂十五（PL-15）超視距空對空飛彈，其射程估計達200至300公里；巴基斯坦已宣稱於今年5月在喀什米爾衝突中，以出口版PL-15E成功擊落印度「飆風」戰機。

張仲豪表示，J-35以「極低可偵測性」與超視距作戰為優先，儘管強調匿蹤與遠距優勢，該機仍保留近距纏鬥能力，提升極端狀況下的生存率與殺傷機率。此外，J-35具備彈射與滑跳兩種起飛相容能力，未來不僅可部署於即將服役的「福建號」電磁彈射航艦，也能在「山東號」與「遼寧號」等現役滑跳起飛航艦上操作。

艾志強補充，J-35採用中置操縱桿設計，而較輕的J-35A則使用側桿，以提升空中優勢機動性。兩型共用核心技術，有利於陸海軍協同作戰與系統整合。

