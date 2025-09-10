793海龍潛艦性能提升完成 海軍本月下旬大型海空聯合反潛操演

舷號793海龍潛艦經過戰鬥系統提升工程後，已完成海上測試，戰鬥系統性能符合作戰需求，將是9月下旬海空聯合反潛操演的主角。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍為2艘劍龍級潛艦進行「潛艦戰鬥系統提升案」，首艘潛艦丶舷號793海龍潛艦完成海上測試，戰鬥系統性能符合作戰需求，海軍也在本週公告，將於9月下旬在左高外海及台灣西南海域，進行海空聯合專案操演。據軍方人士指出，這場操演將出動P-3C反潛機及S-70C（M）反潛直升機，應是一場大型的海空聯合反潛操演。

軍方人士也分析說，793海龍潛艦剛完成戰鬥系統性能提升，劍龍級潛艦的另外一艘丶編號794 的海虎軍艦，目前正配合大修期程進行戰鬥系統性能提升，也因此，此次的海空聯合反潛操演，就是以793海龍潛艦為操演主角。

值得注意的是，編號711的海鯤號潛艦，已經完成多次的浮航測試，目前一直處於潛航測試前的準備階段，是否會利用海軍此次的海空聯合反潛操演期程，也同步測試其潛航成效，值得各界關注。

我國劍龍級潛艦是海軍潛艦作戰的主力，現有「海龍」及「海虎」兩艘「劍龍級」潛艦，自1987年自荷蘭接艦返國成軍，至今已達38年，由於已逾現代化潛艦出廠的全壽期，加上部分作戰系統裝備零附件已面臨消失性商源等問題，海軍因此規劃「電戰系統提升案」、「長程潛射重型魚雷案」、「系統整合技術協助案」及「戰鬥系統提升案」，讓劍龍級潛艦達全壽期前，完成各項系統的性能提升。

依據軍方規劃，由中科院與國外廠商合作，執行「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，總經費為74億1254萬元，全案預計完成3套系統提升案（1套為預留系統）以及建置岸置測試站，期程為107年度開始，至116年度完成。

海軍在本週公告，將於9月下旬在左高外海及台灣西南海域，進行海空聯合專案操演。據軍方人士指出，這場操演將出動P-3C反潛機及S-70C（M）反潛直升機，應是一場大型的海空聯合反潛操演。（圖：取自政府部門發佈射擊通報）

