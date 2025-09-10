中國13機6艘擾台 12架次逾越海峽中線

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國對台灰色地帶襲擾不斷，國防部今天（10日）表示，自昨（9日）6時至今6時止，偵獲中共各型軍機13架次、軍艦6艘及公務船1艘在台海周邊活動。其中多達12架次軍機逾越台海中線，進入我北部及東部空域，國軍全程嚴密監控並妥適應處。

據國防部公布圖資，9日上午7時50分至10日凌晨0時40分，中共出動主戰機及無人機等共12架次，均跨越台海中線，進入台灣北部及東部空域；另於9日下午3時05分至6時15分，1架中共直升機亦在台灣東部外海活動。

海上動態部分，共偵獲中共艦艇6艘及1艘公務船在台海周邊持續活動。

國防部說，國軍運用任務機、艦執行警戒，並運用岸置飛彈系統嚴密監控其動態。

