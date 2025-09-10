自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

烏俄持續交鋒 烏軍總司令：俄軍今年已損失近30萬兵力

2025/09/10 11:12

烏軍總司令瑟爾斯基指出，從今年年初以來，俄軍部隊的損失已達到將近30萬人。圖為俄軍士兵。（路透）烏軍總司令瑟爾斯基指出，從今年年初以來，俄軍部隊的損失已達到將近30萬人。圖為俄軍士兵。（路透）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭從2022年2月持續至今，烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）9日指出，從今年年初以來，俄軍部隊的損失已達到將近30萬人。

根據烏克蘭《基輔獨立報》報導，據烏克蘭軍方估計，自全面入侵以來，俄羅斯已損失了100多萬人，其中約30%的傷亡發生在過去9個月。雖然俄羅斯並沒有對外公布傷亡數字，但烏克蘭官員表示，俄羅斯的損失大概是烏克蘭的3倍。

瑟爾斯基在社群媒體Telegram指出，自今年年初以來，俄軍損失達到29萬9210人，將近30萬人。西方各國在很大程度上接受並支持烏克蘭當局的統計數據，英國情報部門8月曾報告，開戰以來俄軍已損失超過100萬人。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中