烏俄持續交鋒 烏軍總司令：俄軍今年已損失近30萬兵力

烏軍總司令瑟爾斯基指出，從今年年初以來，俄軍部隊的損失已達到將近30萬人。圖為俄軍士兵。（路透）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭從2022年2月持續至今，烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）9日指出，從今年年初以來，俄軍部隊的損失已達到將近30萬人。

根據烏克蘭《基輔獨立報》報導，據烏克蘭軍方估計，自全面入侵以來，俄羅斯已損失了100多萬人，其中約30%的傷亡發生在過去9個月。雖然俄羅斯並沒有對外公布傷亡數字，但烏克蘭官員表示，俄羅斯的損失大概是烏克蘭的3倍。

請繼續往下閱讀...

瑟爾斯基在社群媒體Telegram指出，自今年年初以來，俄軍損失達到29萬9210人，將近30萬人。西方各國在很大程度上接受並支持烏克蘭當局的統計數據，英國情報部門8月曾報告，開戰以來俄軍已損失超過100萬人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法