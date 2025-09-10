老鳥對菜鳥飛官的「信心」喊話 柏鴻輝到飛訓部主持飛安座談

前F-5資深飛官、現任國防部副部長的柏鴻輝，昨日在飛訓部飛安座談會中特別叮囑「菜鳥」學員，要對自己有信心，但信心不能大於能力，大家要努力尋找方法克服困難。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國防部軍政副部長、退役空軍中將柏鴻輝昨（９）日前往高雄岡山的飛行訓練指揮部視導並主持飛行安全座談會，身為前F-5戰機的資深飛官，柏鴻輝特別在會中叮囑「菜鳥」學員要對自己有信心，但信心不能大於能力，才能在瞬息萬變的空中情況下沉著應對；大家要努力尋找方法克服困難，才能在日後任務中轉化為自我突破的力量。

國防部副部長柏鴻輝昨日返回岡山母校，主持空軍飛行訓練指揮部飛行安全座談，並實際瞭解單位訓練與安全管制作為，過程中也與官兵經驗分享交流，關心飛行員的學習與生活狀況。他表示，飛行訓練任務艱鉅繁重，飛行員長時間承受高壓環境，仍能全力投入，展現高度專業與堅毅精神，值得肯定；他也提醒飛行員，在飛行中務必時刻注意安全，確保平安歸來。

請繼續往下閱讀...

柏鴻輝昨日返回岡山母校，主持空軍飛行訓練指揮部飛行安全座談，並實際瞭解單位訓練與安全管制作為，同時也與官兵經驗分享交流，關心學習狀況。（軍聞社提供）

柏鴻輝強調，成為一名優秀飛行員，最重要的是對自己具備信心，但信心不能大於能力，唯有持續扎實訓練、累積經驗，才能在瞬息萬變的空中情況下沉著應對，確保任務順利完成。

此外，他也分享以前擔任隊長時，曾與所屬飛行員交流，有人擔心天候突變，有人憂慮機械狀況，也有人畏懼複雜科目，但無一例外，大家都會努力尋找方法去克服。這個過程雖然艱辛，卻是成長為專業飛行員不可或缺的一環，也能在日後任務中轉化為自我突破的力量。

最後，柏鴻輝也提醒學員，飛行員除了專注於任務與訓練，也應兼顧生活與自我管理，不僅要培養良好的生活習慣，更要具備財務與人生規劃的觀念，確保身心平衡，才能長久維持作戰能量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法