俄羅斯空襲烏東村莊 24老人排隊領退休金當場被炸死

俄軍9日針對烏東前線附近的亞羅瓦村進行轟炸，導致當時正在排隊領取退休金的24名老人當場被炸死，此外還有19人受傷。圖為亞羅瓦村被轟炸過後景象。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭從2022年2月持續至今，烏克蘭政府指出，俄軍9日轟炸烏東前線附近的一座村莊，導致當時正在排隊領取退休金的24名退休老人當場被炸死，此外還有19人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基強調，世界不能對此袖手旁觀。

綜合外媒報導，事發地點位於烏軍的烏東重鎮斯洛維安斯克（Sloviansk）附近一座村莊，這座名為亞羅瓦村（Yarova）的村莊距離斯洛維安斯克24公里，距離前線僅數公里。澤倫斯基表示，俄軍9日空襲亞羅瓦村時，正值地方單位正在發放養老金，一枚導引炸彈直接擊中一群長輩，造成24人死亡。

當地急救單位指出，這起攻擊事件造成24人死亡、19人受傷，且所有死者都是老人，緊急救援人員正在現場工作，並呼籲當地居民「撤離至更安全的地區」。當地居民表示，在襲擊之前，他曾看到一架偵查無人機飛過村莊上空。

澤倫斯基強調，俄軍此類攻擊絕不能被輕輕放過，俄羅斯一邊繼續摧毀生命、一邊逃避嚴厲制裁，「世界絕不能保持沉默，世界絕不能袖手旁觀」。

