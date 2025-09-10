【影】80年前美軍機墜毀三叉山 陸航CH-47降落嘉明湖運B-24殘骸

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍一架陸航CH-47運輸直升機本月8日特別降落在海拔3310公尺的嘉明湖，由特戰人員將80年前墜毀在三叉山的二戰美軍轟炸機殘骸丶當時遺落的美軍機槍帶回安置，而當年這段交織颱風、空難與山難，跨國籍、跨族群的人道救援行動，「三叉山事件」更引起國人矚目。

1945年9月10日，一架滿載美、澳、荷籍戰俘的美軍B-24M轟炸機墜毀於三叉山區，隨後由多名台、日人員組成的搜救隊，冒險上山進行搜救時，又因遭遇颱風而殉職，事件共造成跨國籍51人罹難。

國防部軍媒今日發布影片及新聞，以紀念發生在80年前今天的「三叉山事件」。軍方指出，為追思25位遠渡重洋投身戰場年輕戰士，以及不幸在搜救時罹難26位勇士的英靈，並保存這段珍貴記憶，政府於今年6月底組成任務小隊，跋山涉水重返三叉山，展開為期4天3夜的安靈行程。

9月8日，陸航CH-47運輸機罕見落在嘉明湖一帶，以協助空運美軍軍機殘骸。（圖片取自軍聞社影片）

安靈紀念儀式由軍媒記者登山隨團，利用照片及動態影片紀錄下這趟「回朔歷史」的旅程，讓現代人更了解當年發生在深山裡的憾事。過程中，特遣隊員在三叉山頂舉行莊嚴的祈禱儀式，並獻花、獻酒並堆砌石塔祈願，以虔敬行動向罹難者致上最高敬意，象徵國家與人民對歷史的銘記不忘。

特遣隊員在三叉山頂舉行莊嚴的祈禱儀式，並獻花、獻酒並堆砌石塔祈願，以虔敬行動向罹難者致上最高敬意。（軍聞社提供）

同時，任務小隊也深入人跡罕至的林帶，探勘失事區域，找尋了當年的墜機殘骸，讓部分具歷史意義的遺物，如機載M2重機槍等重新公開在世人面前，以茲紀念。而值得一提的是，9月8日，由陸航CH-47直升機在嘉明湖附近降落，將部分機槍等殘骸載返並暫置保存，後續將由軍事博物館進行系統化整理、典藏與研究，以期建構完整的歷史檔案，並規劃展示。

一架陸航CH-47運輸直升機8日特別降落在海拔3310公尺的嘉明湖，運送二戰美軍轟炸機的機槍、殘骸等，以弔念並為三叉山事件留下記憶。（軍聞社提供）

圖為B-24M的M2重機槍殘骸，正由陸航的CH-47運輸直升機空運下山。（軍聞社提供）

三叉山事件是一起跨國籍的不幸事件，1945年9月10日，一架滿載來自日軍沖繩戰俘營的美、澳、荷籍獲釋官兵，搭乘美軍B-24M（Liberator）轟炸機從沖繩讀古機場起飛，將飛往菲律賓轉機返家，在於台灣附近遭遇颱風偏航，最終墜毀於中央山脈南段的三叉山一帶，造成機上5名機組員，11名美國人、4名荷蘭人和5名澳洲人全數罹難。

由於飛機墜毀時，飛機擦撞山頭，部分機體仍飛行數公里才墜毀，因此該機殘骸散佈山林，相當難尋找。事實上，另有2架一同飛行的B-24M也因「烏蘇拉」（Ursula）颱風偏航，一架於台灣西南50海浬處墜海、一架失蹤。

為保存這段跨族群的珍貴記憶，政府於今年6月底組成任務小隊，跋山涉水重返三叉山，展開為期4天3夜的安靈行程。（軍聞社提供）

事後，美國政府委託仍在台的日本憲兵隊和臺東廳警務課協助，先行搜尋與收屍埋葬工作，而台灣的阿美、布農、卑南、平埔、福佬、客家等族群的勇士也加入搜救團隊，然而不幸的是，接踵而至的「珍」（Jean）颱風夾帶強風豪雨，讓入山的搜救隊員受困山林，部分梯隊的搜救隊員不敵寒冷而「團滅」，造成共26位勇士殉職，使悲劇事件雪上加霜。

由於飛機墜毀時，飛機擦撞山頭，部分機體仍飛行數公里才墜毀，因此該機殘骸散佈山林，相當難尋找。（軍聞社提供）

