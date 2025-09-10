以色列首展全尺寸「鐵束」雷射武器 製造商還想將它部署上軍艦

以色列國營的國防承包商拉菲爾先進防禦公司，今日在剛開展的DSEI展會上，首度擺出全尺寸的「鐵束」雷射導能武器，並透露正在開發艦載型號，凸顯其部署彈性與作戰潛力。（以色列拉菲爾先進防禦公司官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕以色列國營的國防承包商拉菲爾先進防禦公司（Rafael），近日在甫開幕的英國國際國防安全裝備展（DSEI）上，將自家的「鐵束」（Iron Beam）雷射導能武器一字排開，引來現場人士駐足細看；不過，此次展示期間，現場人員也透露正在開發艦載型號，間接證實陸基版已投入使用，也凸顯其部署彈性，有望提升整體防禦效能。

拉菲爾公司今（2025）年5月曾以2段實戰影片宣布，其研發的「鐵束」雷射武器正式投入實戰，於以軍「鐵劍行動」（Swords of Iron）期間成功攔截並燒毀敵軍無人機，展現以國空軍防空部隊高速、精準、低成本的防禦效能，是為全球首例；航空媒體《航空周刊》（Aviation Week）9日則報導，該公司當日在英國國際國防安全裝備展上，再度擺出「鐵束」並透露正在開發艦載型號，讓外界一窺先進武器的最新進展。

「鐵束」雷射防空武器能攔截方圓數百公尺到幾公里內的火箭彈、迫擊砲和無人機等多重威脅，相較於同公司「鐵穹」防空系統採用、單價4至5萬美元的塔米爾（Tamir）攔截飛彈，雷射武器在操作成本上具備顯著優勢，每次發射僅需幾美元，深具作戰效益。

報導引述現場公司人員說法指出，為將「鐵束」部署至水面艦，在工程設計階段須調整演算法（algorithms），以適應海上儎台的浪晃，確保武器能量不致散失；他還強調這項調整「並不難」。

除了固定型和艦載型，「鐵束」未來還有望部署至4X4或8X8的輪式儎台，其導向器的尺寸預計會比既有的構型更為緊緻、小巧，預計最快兩年後（即2027年）可投入實戰部署。

