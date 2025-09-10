烏克蘭秀海上新武器！「梭魚」AI無人艇可攻擊、補給、協助人員撤離

烏克蘭海軍第40獨立岸防旅公布其最新的「梭魚」（Barracuda）AI無人艇作戰畫面。圖為該艇與步兵單位協同，展示其除了攻擊外，亦能執行人員撤離與物資補給等多重任務的能力。（影片截圖）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，烏克蘭海軍第40獨立岸防旅，近日透過其官方Telegram頻道，展示了一款名為「梭魚」（Barracuda）的創新型無人水面載具。官方釋出的影片顯示，這款整合了人工智慧（AI）的尖端海上無人艇，不僅能發動攻擊，更能執行運送彈藥與灘頭撤離等多元化高風險任務，再次凸顯了烏克蘭在不對稱作戰領域的驚人創新能力。

根據該旅的說明，「梭魚」整合了最先進的科技，使其能在人力幾乎不可能介入的條件下執行任務。其特色包含了人工智慧元件、現代化的追蹤系統與遠端遙控能力，確保它能在複雜的海上環境中精準機動，不受天候或日夜影響。開發人員更強調，「梭魚」即便在敵方砲火下，也能維持作戰效能。

請繼續往下閱讀...

這款無人艇最引人注目的，是其高度的任務彈性。官方解釋，「梭魚」不僅能對敵方發動火力打擊，更能執行從沿海地區快速撤離人員，以及向前線陣地運送彈藥等任務。這些任務若由傳統有人平台執行，不僅至關重要，更伴隨著極高的風險。影片中也展示了「梭魚」與步兵單位互動協同的畫面，證明其在多元任務中的實用性。

不對稱作戰的最新王牌

報導指出，「梭魚」的亮相，反映了烏克蘭國防部門的一個更廣泛趨勢，即在陸、海、空所有領域，日益廣泛地部署無人化系統。報導分析指出，像「梭魚」這樣的海上無人艇，代表了烏克蘭對俄羅斯規模更龐大的海軍，所提出的一種「不對稱反制」（asymmetric response），讓烏克蘭軍隊能以更低的成本與人員傷亡風險，來有效挑戰敵方的海上資產。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法