美國防獨角獸Anduril再下一城 澳洲正式採購「鬼鯊」無人潛艇

澳洲政府今日宣布，未來五年確定挹注17億澳幣，向美國國防公司Anduril澳洲分公司簽約採購「鬼鯊」超大型水下自主潛艇，這也是該公司海外軍售的新紀錄。（美國Anduril公司官方X帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕澳洲政府今（10）日宣布，經過數年的研發和先導測試，未來5年確定斥資 17億澳元（約新台幣339.66億元）為澳洲海軍採購一批「鬼鯊」（Ghost Shark）超大型水下無人載具，這項具指標性意義的銷售，也為美國國防新創Anduril創下三年內從原型設計邁向實戰產品的新紀錄，成功協助澳軍在印太建構新世代的水下無人戰力。

澳洲政府表示，此次與「安杜里爾澳洲分公司」（Anduril Australia）簽約，未來五年將由其主導全案交付、後勤維保及後續開發作業，在去（2024）年度《國防戰略》（National Defense Strategy, NDS）的框架基礎下，建構未來的無人部隊，並藉此帶動當地產業鏈40多間廠商、共約600個職位的參與、發展，全面提升經濟並強化水下制海戰力。

以長時間潛航、情監偵（ISR）能力見長的「鬼鯊」超大型水下自主載具（Extra Large Autonomous Undersea Vehicle, XL-AUV），是澳洲國防部2022年中起聯手Anduril研發的新計畫，並在去年4月順利接收首艘原型艇，整體造型近似美國波音的「虎鯨」超大型水下無人載具（Orca XLUUV）；澳洲國防部還指出，「鬼鯊」也兼具水下打擊能力（strike operations），在必要時提供澳洲海軍火力支援。

Anduril公司2024年4月交付澳洲海軍的首艘「鬼鯊」超大型水下自主潛艇原型艇。（美國Anduril公司官方X帳號）

在澳洲政府宣布採購「鬼鯊」後，Anduril也跟進證實這項消息，宣稱是該公司海外軍售的「新紀錄」，全案僅花不到3年時間，就從原型設計進展到實際部署，更強調全案生產「已在進行中」，深具指標性意義。

