強化印太前進部署！美陸戰隊「紅魔鬼」F/A-18中隊 飛抵日本岩國

美國陸戰隊第232戰鬥攻擊中隊「紅魔鬼」（VMFA-232）所操作的F/A-18「大黃蜂」戰鬥攻擊機。該中隊近日已飛抵日本岩國基地，進行輪換部署，以強化美國在印太地區的前沿作戰存在。（圖：美國陸戰隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Defence Blog》報導，為因應印太地區日益升高的緊張局勢與安全挑戰，美國陸戰隊第232戰鬥攻擊中隊（VMFA-232），綽號「紅魔鬼」（Red Devils），已於9月8日飛抵日本的岩國陸戰隊航空站（MCAS Iwakuni），進行輪換部署，以具體行動，強化美國在亞洲的前沿作戰存在。

這支駐地為加州米拉馬陸戰隊航空站的F/A-18「大黃蜂」（Hornet）戰鬥攻擊機中隊，是根據美國陸戰隊行之有年的「部隊部署計畫」（UDP）前來輪調。陸戰隊在官方新聞稿中表示，此類部署，能讓駐紮於美國本土的陸戰隊單位，透過週期性的輪換，獲得在印太地區的寶貴作戰經驗，並維持戰區內隨時有戰備妥善的部隊，以應對不斷變化的安全挑戰。

美國陸戰隊在聲明中強調：「『紅魔鬼』的到來，將增強陸戰隊第一航空聯隊，從海軍與遠征環境中提供關鍵空中支援的能力。這使得陸戰隊能夠確保其根據《美日相互合作及安全保障條約》所承擔的作戰整備義務。」「紅魔鬼」中隊是陸戰隊歷史最悠久、經驗最豐富的戰鬥機中隊之一，此次進駐位於第一島鏈關鍵位置的岩國基地，其戰略意涵不言而喻。

支援陸戰隊第三遠征軍

抵達日本後，「紅魔鬼」中隊將隸屬於陸戰隊第12航空大隊、第一航空聯隊，其主要任務，是為以沖繩為基地的陸戰隊第三遠征軍（III Marine Expeditionary Force）提供空中支援。陸戰隊表示，此類部署對於維持一支符合美國國家國防戰略的、具備可擴展性與戰鬥可信度的部隊，至關重要，並有助於強化區域的整體穩定

