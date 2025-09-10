方陣快砲21門已全數接收及安裝 有效提升海軍艦艇存活率

海軍以101億5936萬元預算，向美方採購13門BLOCK 1B方陣快砲，並將現役8門BLOCK 1A方陣快砲送到美國進行性能提升，軍方人士今天指出，這21門方陣快砲已全數接收，並且安裝在康定級丶成功級與基隆級軍艦上。「MK15 方陣近迫武器系統」是軍艦上防衛的最後一條防線。（美國海軍）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍以101億5936萬元預算，向美方採購13門BLOCK 1B方陣快砲，並將現役8門BLOCK 1A方陣快砲送到美國進行性能提升，軍方人士今天指出，這21門方陣快砲已全數接收，並且安裝在康定級丶成功級與基隆級軍艦上，在艦艇因應敵方攻船飛彈及其他飛彈攻擊，以及對其他空中目標與快艇等攻擊，有著良好的反制戰力，大幅提升艦艇存活率。

方陣快砲為我國艦艇、重要雷達站所屬近迫武器系統，運用雷達偵蒐敵方目標後，再藉由高射速機砲予以破壞。每分鐘射速高達4500發，射程可達1.5公里。BLOCK 1A與1B的差別，主要在於1B型增加了可見光／紅外線瞄準系統，可提升艦艇在遭到敵方攻船飛彈及其他飛彈攻擊時的反制作戰能力。

葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）在去年1月30日襲擾通過紅海附近的國際商船時，美軍驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely）30日晚間就遭遇1枚青年運動發射飛彈攻擊，所幸由艦上的方陣快砲（Phalanx Close-In Weapon System）成功的將飛彈險擊落，飛彈被擊落時距離「格雷夫利號」已經不到1英里（約1.6公里）。

方陣快砲屬機砲彈鏈式的艦用近程防空系統，在我國的成功級巡防艦、基隆級驅逐艦、康定級巡防艦、沱江級巡邏艦等戰鬥艦艇都有配備，輕型巡防艦也將其列為「標配」。由於是提供防空火力支援，國軍多將方陣快砲配置於艦尾直升機庫上方，也同時為S-70C反潛直升機提供防空火力支援。

方陣快砲通常由上方暱稱R2-D2的白色射控雷達、M61A1火神機砲、下方彈鏈與驅動基座組成，備彈約989-1550發、最高射速達每分鐘4500發。其接戰邏輯約是在5公里的距離開始偵測到目標、4公里左右的距離進行目標追蹤、2.3公里的距離開始射擊；美軍最初開出的技術要求，是從偵測到捕捉目標需在2秒之內完成，並以平均200發的彈藥來破壞目標。

Mk15方陣快砲是由彈鏈的方式進行供彈，下方設有捲入式機構，現場裝彈手僅需一邊讓機件轉動，一邊理順將被捲入的彈鏈即可完成上彈。（圖片擷取自第七艦隊臉書）

