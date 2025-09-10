不是意外！澤倫斯基驚爆：俄軍「至少8架無人機」故意衝著波蘭來

烏克蘭總統澤倫斯基驚爆，俄羅斯10日對波蘭的無人機入侵，是至少8架攻擊無人機的蓄意行動。圖為烏克蘭一名爆破專家，正在檢視一架墜毀於哈爾科夫的俄軍伊朗製「見證者」（Shahed）無人機殘骸。（法新社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在波蘭10日歷史性地擊落侵入其領空的俄羅斯無人機後，烏克蘭總統澤倫斯基隨即發表驚人指控，稱此次入侵並非意外誤闖，而是俄羅斯一次蓄意的攻擊升級行動，至少有8架攻擊無人機，是直接朝著波蘭領空飛去。

《路透》報導，澤倫斯基在社群平台X上寫道，局勢已再度升級，因為俄羅斯與伊朗的「見證者」（shaheds）無人機，已在波蘭領空、在北約的領空內運作。他言辭犀利地強調：「這不只是一架可能被稱為意外的『見證者』，而是至少8架朝著波蘭飛去的攻擊無人機。」此番言論，徹底推翻了外界先前對「意外誤闖」的猜測，將事件定調為一次對北約的直接挑釁。

澤倫斯基還指出，在10日凌晨的攻擊中，俄軍總計對烏克蘭15個地區，發射了超過415架無人機與40枚飛彈。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也發表談話，譴責俄羅斯「魯莽且前所未見」的侵犯行為，並重申歐洲與波蘭團結一致。

德國愛國者系統助陣偵測

此次成功的防空攔截，也凸顯了北約盟國間的協同作戰能力。根據《路透》引述一名德國安全消息人士的說法，部署在波蘭的兩套德國「愛國者」（Patriot）防空系統，在此次偵測俄國無人機的行動中，扮演了關鍵角色。

在此次事件後，烏克蘭再次向其西方鄰國發出呼籲。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在X平台上寫道：「烏克蘭長久以來已建議此一步驟。為了集體安全，有必要採取行動。」他呼籲鄰國應動用自身的防空系統，協助攔截飛越烏克蘭上空的空中目標。

