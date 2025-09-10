強化海防！新加坡將採購4架美國P-8A反潛巡邏機

新加坡宣布向美國購買4架由波音公司研製的P-8A「海神式」反潛巡邏機。圖為美國海軍P-8A。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡宣布向美國購買4架由波音公司（Boeing）研製的P-8A「海神式」反潛巡邏機（P-8A Poseidon），汰換自1993年啟用的福克50型反潛巡邏機（FK-50）。

據新媒《聯合早報》報導，正在美國訪問的新加坡公共服務統籌部長兼國防部長陳振聲，台灣時間週三（10日）在華府會見美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），並在會上宣布新加坡武裝部隊將分階段更新海上防衛能力，第一步是採購4架波音P-8A反潛巡邏機，加強新加坡在海上掌握作戰局勢、應對潛艦威脅的能力。

新飛機將取代已服役32年的福克50型反潛巡邏機。前新加坡國防部長黃永宏今年3月在國會撥款委員會辯論國防部開支預算時宣布，新加坡空軍正在物色新型反潛巡邏機，列入評估的型號包括波音P-8A和空中巴士公司（Airbus）旗下產品C295。

波音官方網站顯示，除了美國軍方，英國、澳洲、挪威、紐西蘭和南韓都在使用P-8A。德國和加拿大近期也購買了該款反潛巡邏機。與此同時，新加坡向美國訂購的20架F-35匿蹤戰機，已啟動生產，預計自2026年底開始交機。

新加坡國防部週三發布聲明稱，陳振聲與赫格塞斯重申新美之間長期緊密的國防關係和互利伙伴合作。陳振聲也表達了對美國積極參與亞太事務的支持，立場和兩國在1990年簽署、2019年由美國總統川普和時任總理李顯龍更新的諒解備忘錄一致。

雙方也就區域安全局勢交換意見。陳振聲感謝美國長期以來對新加坡武裝部隊赴美訓練的支持，兩國部長也歡迎進一步合作，以應對新威脅，包括展開聯合研發工作，對抗恐怖主義。

