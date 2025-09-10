「三叉山事件」80週年 美軍機槍運下山安置 總統賴清德告慰英靈

軍方專機將遺留在山上的機槍送下山。（擷取自軍聞社臉書）

〔記者劉人瑋／台東報導〕賴清德總統於8月15日發表二戰結束感言時，曾提及「三叉山事件」，今日他再度提到，並指政府已派出陸航CH-47SD型直升機搭載任務小隊運回部分美軍軍機殘骸。而散落在三叉山上的4挺機槍，也在軍方專機安排下收回安置，這也告示著賴政府想對於三叉山事件做出歷史定位。

日本在1945年8月15日無條件投降，太平洋戰爭結束，同年9月10日，由美軍派出的一架B-24解放者型（一譯為「清算者」）轟炸機載運自日本俘虜營釋放的盟軍戰俘，未料因遇颱風偏航、墜毀中央山脈三叉山附近的拉庫音溪，機上20名來自美國、荷蘭、澳洲的戰俘，及5名機組人員全數罹難。

事發後，日本軍警帶著大批台東人上山營救，縱使當時帶著大批台東原住民、又最能與當地自然環境共存，當時日軍警上山後，又遇上另一颱風，26名閩、客、布農、阿美、卑南族人全數罹難。

當時飛機蒙皮，許多未被燒毀處還留有金屬光澤。（民眾提供）

有說當時搜救隊遇上暴風雨遭凍死，但有當地耆老卻說是遇上風雪加上低溫，再次找到罹難者時，日本軍警已是窩在附近一處洞穴中，洞穴外則是由體格壯碩的阿美族人為其擋避低溫，但仍是全數罹難。墜機、搜救皆有25、26人因此喪生。

總統賴清德在臉書貼文表示，「作為總統，帶領國家、守護主權是我最重要的使命之一，除了持續強化國防，確保安全穩定現狀的不受到破壞，我們也要堅定記得這個島嶼上發生的所有事，記得先人們走過的歷史足跡。」

「所以，今天我想和大家分享，在二次世界大戰戰後不久發生的『三叉山事件』。喜歡登山的國人朋友，對三叉山這座要前往嘉明湖、或攀爬南二段會經過的百岳，應該都不陌生，但在80年前，這周遭發生了一場交織空難、山難與不分族群、跨國人道救援的故事。」

賴表示，當我們省思二戰帶給人們『團結必勝、侵略必敗』的共同教訓時，80年前，曾經有這樣一群人，無分國籍血緣，不再用同盟、軸心區分彼此，只為了搭救生命而奮不顧身。這段人道救援故事，提醒我們要用團結，拒絕所有威權野心，並為彼此守住自由民主、區域穩定，才能奠定和平。

當時飛機殘骸散落一地。（民眾提供）

當時飛機蒙皮，許多未被燒毀處還留有金屬光澤。（民眾提供）

以往軍用水壺。（民眾提供）

