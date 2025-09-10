俄烏戰爭首見！波蘭領空遭俄無人機入侵 聯合北約防空力量擊落

俄羅斯無人機在襲擊烏克蘭時入侵波蘭領空，被波蘭軍方聯合北約防空力量擊落。圖為過去在波蘭參與北約軍演的F-16。（法新社）



羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭當局今天（10日）表示，俄羅斯10多架無人機在襲擊烏克蘭時入侵波蘭領空，軍方隨即聯合北約防空力量擊落一部分，這是俄烏戰爭以來北約成員國首次擊落俄羅斯的入侵物。

綜合外媒報導，波蘭和北約空軍當時都出動了戰鬥​​機，地面防空系統也進入高度戒備狀態，荷蘭甚至派遣F-35協助，並且導致首都華沙蕭邦機場、向烏克蘭轉運物資和人員的重要樞紐熱舒夫-賈西翁卡機場一度關閉。

據了解，自俄羅斯2022年2月進攻烏克蘭以來，俄軍飛彈和無人機曾多次進入包括波蘭在內的北約成員國，但北約國家從未將其擊落，因此這次波蘭和北約的行動可以說是前所未有。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）指出，這是俄羅斯總統普廷在試探西方；美國國務院前發言人‧普萊斯（Ned Price），推測這些無人機或許是要測試北約的態度和防禦能力，當然也有可能是誤入或受到烏克蘭防空系統反制的影響。

美國聯邦參議員德賓（Dick Durbin）說得更直接，他認為俄羅斯無人機屢次侵犯北約領空無疑是警訊，代表普廷正在考驗北約保護波蘭和波羅的海國家的決心。

