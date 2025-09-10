全美軍唯一的民聘B-2轟炸機試飛官 飛過戰機、無人機資歷超豐富

加入美國空軍22年的退役中校飛官伊戈爾，是美軍當今首位、也是唯一一位民間受聘的B-2戰略轟炸機飛官，且飛過F-15C戰機、操控MQ-1/MQ-9無人機，資歷十分豐富。（美國空軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕說到飛行，大多數人會提及民航機師及空軍飛官，而飛官退役後多會轉戰民航、部分人則以民聘身分轉任空軍飛行教官；但你有想過飛官退伍後還能回任，開上極度昂貴又稀有的B-2匿蹤轟炸機嗎？美軍此時此刻就有這麼一號人物，不只飛過F-15戰機，更是全美空軍當今唯一的民聘轟炸機試飛官，總飛時逾7千小時，資歷相當豐富。

2003年加入美國空軍的退役中校飛官伊戈爾（Lt Col. （Ret） Igor Suhr），當時受軍官訓練學校（OTS）指揮官影響，促使他走上F-15戰機飛官之路；而他在此前就有飛行教官（CFI）資格並身兼多職，入伍轉飛戰鬥機後，更因緣際會獲選「無人航空載具」（RPA）換裝計劃，同時能操控MQ-1「掠奪者」、MQ-9「死神」兩款無人機並飛行破1千小時，更協助成立三支無人機中隊，發揮飛行天賦。

到了2013年，伊戈爾迎來飛行生涯的重要轉折，也就是換裝B-2「幽靈」匿蹤轟炸機。作為該機駐地所在的密蘇里州人，他不只親眼見證B-2到來，而今更能回家坐進這架稀有、精密又昂貴的戰機前艙，成為該州美國空軍國民兵第110轟炸機中隊（110th BS, Missouri ANG）一員，對他而言意義重大。

美國空軍進駐密蘇里州的首架B-2匿蹤轟炸機，又稱「密蘇里幽靈」（Spirit of Missouri），是伊戈爾幼時的一大飛行啟蒙。（美軍DVIDS網站）

時至今日，他仍是B-2轟炸機飛官，只不過他早已卸下中校官階，以轉任民聘的B-2型機首席試飛官；值得一提的是，發表這段故事的第509轟炸機聯隊（509th Bomb Wing）強調，伊戈爾是美國國防部首位、也是唯一一位獲准駕駛該機的民間飛行員，而他在美空軍作戰司令部第72測評中隊（72th TES, ACC）裡負責的升級測試任務，攸關著全機隊的戰力維持。

第509轟炸機聯隊表示，伊戈爾的生涯飛行時數超過7千小時、飛過60款不同機型。他認為，駕駛F-15C戰機是享受；駕駛MQ-1/MQ-9無人機是發揮戰場影響力；B-2轟炸機則帶給他無比的戰略能力。幸運的是，他的孩子恰巧是B-2機隊地勤，負責維護機體的匿蹤塗層，因此，伊戈爾相當珍惜每一次飛行機會，並將以現在的獨特身分，將他的飛行熱情繼續燃燒下去。

