卡達百億防空網竟成「紙老虎」！外媒揭密以色列如何神鬼潛入杜哈

〔編譯陳成良／綜合報導〕在以色列9日史無前例地對卡達首都杜哈發動攻擊後，其如入無人之境的突防能力，震驚全球防衛圈。「亞洲國防安全」（Defence Security Asia）網站深度分析指出，這次攻擊，對卡達耗資數百億美元、號稱中東最先進之一的防空系統，構成了一次不折不扣的「戰略性羞辱」。

分析指出，卡達空軍的機隊堪稱海灣地區最現代化勁旅之一，擁有法製的飆風（Rafale）、歐洲聯合研製的颱風戰機（Eurofighter Typhoon），以及美製的F-15QA「Ababil」等頂尖戰機，並輔以美製的愛國者三型（Patriot PAC-3）與挪威製的NASAMS等中、長程防空飛彈系統。然而，在9日的攻擊中，這些昂貴的軍備竟集體「睡著了」——沒有一架戰機緊急升空，也沒有任何攔截飛彈發射。

神鬼潛入的三大可能劇本

以色列究竟是如何辦到的？專家推測有三種可能劇本。第一，

匿蹤戰機突防

： 以色列特有的F-35I「Adir」匿蹤戰機，憑藉其極低的雷達截面積，可能已神不知鬼不覺地滲透了卡達領空，執行完「外科手術式」打擊後揚長而去。第二，

視距外打擊

： 以軍可能根本未進入卡達領空，而是從數百公里外，發射了如「黛利拉」（Delilah）等具備巡航能力的匿蹤飛彈，或是SPICE導引炸彈。第三，

電戰與網戰

： 以色列強大的電戰與網戰能力，可能在攻擊前，就已透過精準的網路入侵或電子干擾，癱瘓或「致盲」了卡達的雷達與指管系統。

更讓卡達難堪的是，其首都杜哈附近的烏代德（Al-Udeid）空軍基地，正是美國中央司令部（CENTCOM）的前進總部所在地，有超過1萬名美軍人員駐紮，並部署了監控整個中東地區的聯合空中作戰中心（CAOC）。在此等嚴密的監控下，以色列仍能發動攻擊，引發了外界對於「美國是否默許」，乃至「整個美規防空系統信譽」的深刻質疑。

