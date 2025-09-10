烏克蘭國產武器輪番登場 林超倫：追求國防自主比軍援更重要

圖為烏克蘭自主研發生產的2S22「Bohdana」155公厘輪式自走砲，符合北約標準規格，是烏軍砲兵現役裝備。（烏克蘭國防部官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭邁入第4年，恰逢美國總統改選，白宮今年的對烏政策出現許多轉折，除軍援減少、兩國協調停戰，北約為主的歐陸國家也接替華府部分角色，但仍促使烏克蘭的國防戰略展開多角化轉型，諸如Bohdana自走砲、「紅鶴」飛彈等國產武器都是例證。國防院學者林超倫分析，這凸顯烏國國防正擺脫軍援，持續以國防自主建構防衛韌性，雖是異曲同工，但仍值得我國借鏡。

（原文「烏克蘭國防戰略的轉向」為國防院網路安全與決策推演研究所委任副研究員林超倫撰述，本報獲國防院授權全文刊載）

面對瞬息萬變的國際局勢與外援承諾的不確定性，烏克蘭正從過去仰賴外部安全保證的思維，務實轉向以大幅強化自身軍備、發展本土國防工業，作為確保國家安全與嚇阻潛在侵略的基礎。像是近期烏克蘭新創公司就推出首款自製輕型雷射武器系統原型「SlimBeam」，可望成為防空與反無人機之利器；另一家國防新創公司則在波蘭上週五落幕的「國際國防工業展覽會」（MSPO）中推出兩款新型彈道飛彈及攻擊型無人機，就是一個例證。

烏克蘭國房新創公司「火點」，上周在波蘭國際軍工展上推出兩款新型的彈道飛彈，分別為FP-7、FP-9。（取自烏克蘭政府媒體UNITED24）

其實，這不只是烏克蘭國防戰略的轉向，更是其對國際政治現實與國家生存的認知，亦為其他身處地緣政治敏感區域的國家，提供值得借鏡的寶貴經驗。

國防戰略轉向之原因

事實上烏克蘭自「依賴外部承諾」轉向「追求國防自主」，並非主動的選擇，而是在外部承諾屢次落空後的必然結果。從《布達佩斯備忘錄》（Budapest Memorandum on Security Assurances）未能阻止俄羅斯侵略，到加入北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization, NATO）的過程受阻，再到近期國際援助的動搖，使烏克蘭體認唯有掌握在自己手中的實力才最可靠。

因此烏克蘭採取了有別以往的雙軌策略。對內，積極發展本土國防工業，研發如「紅鶴」飛彈等能深入打擊敵方腹地的長程武器，將戰略思維從單純的「防禦」提升至具備實質「嚇阻」的能力。對外，則與北約建立新的採購系統，整合歐洲盟友的財政支援，以建立更穩定、多元的軍備供應鏈。儘管方向明確，這條自主之路仍充滿挑戰，包括歐洲金援的持續性、國內人力的短缺，以及俄羅斯的持續阻撓，都考驗著國防轉型能否成功。

延伸思考方向

烏克蘭國防戰略的轉向，不只是單純的自主生產與軍備採購計畫，更是一種對國家安全的重新詮釋。對於臺灣而言，烏克蘭的經驗如同一面鏡子，映照出我們在面對類似地緣政治挑戰時，可能遭遇的困境。

一、令人存疑的「安全保證」

烏克蘭的經歷再次驗證歷史的教訓：「國家安全最終仍需仰賴自身的實力」。從《布達佩斯備忘錄》的效力可知，國際承諾的本質往往是變動的。這些承諾的實現，不僅取決於承諾國的意圖，更仰賴於其執行意願與能力，而這些因素又深受國內政治、經濟利益乃至領導者個人意志所牽連動。任何看似堅實的外部保證，都不應視為國家安全的「基礎」。國家存在的根本，終究是「自助而後人助」，唯有自身足夠強大，才能贏得他國的尊重與信賴，也才能將那些善意的承諾，轉化為有意義的支持力量。

二、自主嚇阻與全民韌性防衛

烏克蘭所追求的國防自主戰略，正是當前國際上熱衷的「不對稱作戰」（Asymmetric Warfare）與「全民韌性防衛」的具體案例。它不求與強敵進行規模上的對抗，而是致力打造一種讓對手「吃不下」的防禦態勢。這種戰略的精髓在於：

（一）強化精準與遠距打擊能力：藉由國產長程飛彈等深遠打擊武器，使侵略者付出難以承受的代價，進而提高其動武的門檻。這不僅是軍事意義上的嚇阻，更是一種戰略意志的展現。

（二）國防工業本土化：確保關鍵武器裝備的自主生產能力，避免在戰時因外部供應中斷而陷入困境。這涉及從研發、生產到供應鏈管理的全方位建構。

（三）全民防衛韌性：不僅僅是軍隊的戰鬥力，更包括社會基礎設施的防護、後備動員體系的健全、國民的心理素質與應變能力。這是一種將整個社會視為國防體系的總體防衛概念。

三、對我國的啟示

（一）我國作為一個海島國家，面對潛在威脅，長期以來也致力於發展「不對稱戰力」與「全民防衛韌性」，例如「國機國造」、「國艦國造」以及近年來強化各型無人武器系統的發展，並持續強化後備動員與民防體系，這些都與烏克蘭的經驗有異曲同工之妙。

圖為國軍台北市後備旅召員，今年6月接受14天教召訓練之情形。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

（二）臺灣地處印太戰略的關鍵樞紐，其安全不僅牽動區域穩定，更直接影響全球高科技供應鏈的命脈。烏克蘭的困境，正好提醒國際社會，對潛在衝突地區的安全承諾不能停留在口惠上，更要具體且可行的規劃。對於臺灣而言，如何在維持自身戰略韌性的同時，持續深化與理念相近國家的實質合作，將是未來重要的課題。最重要的是，我們應從烏克蘭的經驗中，深刻體認國際關係的本質，避免將自身的安全寄託於他人之上，才能真正掌握自己的命運。

