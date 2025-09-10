北約局勢升溫！波蘭援引「第四條款」 要求緊急磋商俄機入侵

回應俄羅斯無人機入侵領空，波蘭總理圖斯克10日宣布，將正式援引《北大西洋公約》第四條款，要求與全體盟邦進行緊急磋商。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄羅斯無人機10日侵入其領空，並遭北約（NATO）協防力量擊落後，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）隨即宣布，將正式援引《北大西洋公約》第四條款，要求與全體盟邦進行緊急磋商。他將此次事件定調為一次「大規模的挑釁」，波蘭軍方更直指其為「侵略行為」，使歐洲東翼的緊張局勢急劇升溫。

什麼是北約第四條款？

北約第四條款規定，當任何成員國的領土完整、政治獨立或安全受到威脅時，各締約國將進行共同協商。此條款雖不如第五條的「集體防禦」條款，會直接觸發軍事行動，但它啟動了聯盟內部的正式危機應對機制，被視為採取集體回應前的關鍵第一步。自北約成立以來，第四條款僅被援引過寥寥數次。

根據美國《新聞週刊》（Newsweek）等多家外媒報導，圖斯克在國會表示：「我們正在應對一場大規模的挑釁。我們已準備好擊退此類挑釁。」他並更新數據，指俄軍無人機共侵犯波蘭領空達19次，其中至少3架已被擊落。波蘭武裝部隊作戰司令部更發表聲明，稱「這是一次侵略行為，對我國公民的安全，構成了真實的威脅。」對此，俄羅斯官媒則引述外交官的說法，稱波蘭的指控「毫無根據」。

荷蘭F-35協防 德製愛國者偵測

此次成功的防空攔截，也凸顯了北約盟國間的協同作戰能力。荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）證實，荷蘭部署在波蘭的F-35戰鬥機，在此次攔截行動中，提供了支援。《路透》則引述一名德國安全消息人士的說法，指部署在波蘭的兩套德製愛國者（Patriot）防空系統，在偵測俄國無人機的行動中，扮演了關鍵角色。北約消息人士更透露，義大利的AWACS預警機也參與了此次的聯合行動。

