俄無人機威脅增 英政府：將量產烏克蘭研製攔截式無人機

英國政府週三證實，將大規模生產由烏克蘭設計的新型攔截式無人機。（彭博資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府當地時間週三（10日）證實，將大規模生產由烏克蘭設計的新型攔截式無人機，幫助烏國對抗俄羅斯飛彈和攻擊型無人機。

《路透》報導，英國政府週三發出聲明表示，聯合計畫的目標是每月生產數千架攔截式無人機，投入反無人機作戰。每架無人機的製造成本不到設定攔截目標的10%。

請繼續往下閱讀...

今年6月，英國首相施凱爾（Keir Starmer）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）共同宣布了該項聯合國防生產計畫。

週二晚間，俄羅斯對烏克蘭發動大規模空襲，俄軍無人機多次侵入波蘭空域，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）譴責這是大規模挑釁行為；北約及荷蘭證實協助波蘭擊落無人機；歐盟首長則表示將力挺波蘭。

英國政府早前承諾，2026年4月向烏克蘭供應無人機的產量將增加十倍，今年又承諾向烏克蘭提供45億英鎊（約新台幣1840億元）軍援，是迄今為止英國政府最大宗軍事援助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法