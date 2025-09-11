不畏中國設鑽井平台挑釁 國防部副部長柏鴻輝登東沙勉官兵堅守崗位

國防部副部長柏鴻輝（左2）昨登東沙島視導並慰勉官兵。（軍聞社提供）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國智庫揭露，中國在靠近東沙島、我國主張的專屬經濟海域強行設置鑽井平台，中國國台辦還宣稱，中國擁有南海諸島及附近海域的主權。由於東沙島防務由海巡署、海軍陸戰隊官兵共同負責，國防部副部長柏鴻輝昨登上東沙島，期勉全體官兵持續堅守崗位，展現守護國土的決心與實力。

詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）先前透過開源影像分析並發布報告直指，中國國營「中國海洋石油公司」（中海油）在台灣主張的專屬經濟區（EEZ）內，強行設置鑽井平台，包括7座鑽井平台、3艘浮式生產儲卸油裝置（FPSO）及2座半潛式平台，距離我國東沙群島限制水域僅約30英里（48公里）。

中國國台辦發言人陳斌華昨天還聲稱，中國在南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，「兩岸同屬一個中國，應共同維護國家領土主權和海洋權益，維護中華民族的整體和根本利益」。

因應中方之舉，國軍官方消息顯示，國防部副部長柏鴻輝昨（10）日與行政院人事行政總處人事長蘇俊榮等人前往東沙，慰問駐軍官兵，關心偏遠地區任務執行與生活照顧，並代表國防部長顧立雄表達感謝與肯定，期勉全體官兵持續堅守崗位，展現守護國土的決心與實力。

根據「軍聞社」報導，柏鴻輝強調，東沙地區雖地處外島前線，卻攸關國家安全與區域穩定，官兵在此執行任務的每一分努力，都是對國家安全的最大保障。他期許，全體官兵在堅守崗位的同時，也要照顧好健康，持續精進專業技能，以維持最佳戰力。

