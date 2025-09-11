北約戰機擊落波蘭境內俄無人機 引發俄烏戰火蔓延擔憂

俄羅斯無人機進入波蘭領空後被擊落。（美聯社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕歐洲官員10日稱，多架俄羅斯無人機越境進入波蘭領空，北約派出戰鬥機將其擊落。由於此次俄國無人機入侵，正值俄烏戰火持續之際，北約的迅速反應，也引發各界對戰火可能蔓延的擔憂。

根據《美聯社》報導，波蘭請求聯合國安理會就無人機入侵事件召開緊急會議。本月擔任安理會主席國的南韓駐聯合國代表團表示，正在討論具體時間。

波蘭指出，部分入侵領空的無人機來自白俄羅斯；俄羅斯國防部聲稱，此舉並未針對波蘭；白俄羅斯也說，其追蹤到一些因受到干擾而「迷失航線」的無人機。但多位歐洲歐洲領導人仍認為，此次入侵相當於俄羅斯故意擴大對烏克蘭的攻擊。

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）強調，俄羅斯的戰爭正在升級，而非結束。她主張，波蘭發生的事情改變局勢，俄羅斯應該遭到更嚴厲的製裁。

2015年至2017年擔任英國國家安全顧問的格蘭特（Mark Lyall Grant）認為，該入侵代表俄羅斯在烏克蘭戰爭的升級，但目前尚無足夠證據顯示，這是針對北約成員國的攻擊。

蘇格蘭聖安德魯斯大學戰略研究教授奧布萊恩（Phillips O’Brien）表示，此事件凸顯北約成員國未能準確評估俄羅斯構成的威脅，也未能妥善做好戰爭準備。

隨著俄羅斯加強對烏克蘭攻擊，和平努力仍沒有進展，戰爭蔓延擔憂在歐洲日益加劇。值得注意的是，美國可能針對此事展開動作。美國總統川普在社交媒體上發文說「俄羅斯用無人機侵犯波蘭領空是怎麼回事？要開始了！（here we go）」

