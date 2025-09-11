獨家》共機擾台疑喊錯話！竟急嗆「我必須馬上離開」

共機擾台疑喊錯話。示意圖。（資料照，國防部提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中共軍機頻繁侵擾我國空域，甚至闖入我航空識別區（ADIZ），挑釁意味濃厚。根據軍事粉專「TaiwanAdiz」最新記錄，10日清晨，共機再度於海峽中線附近活動，針對我空軍驅離行動，竟出現罕見烏龍！

共機飛行員疑似情急之下，無線電喊話竟從「你必須馬上離開」錯喊成「我必須馬上離開」，第二次才更正為「我是中國人民解放軍空軍，你必須馬上離開，否則後果自負！」暴露共軍飛行員的緊張情緒。

據了解，共機近年頻繁越界，屢屢挑戰我空軍應對能力，試圖施壓我國防空系統。軍事粉專「TaiwanAdiz」分析，事件中，共機飛行員在面對我空軍驅離時，顯然因情勢緊迫而口誤，錯將「你」喊成「我」，意外暴露心理壓力。此事件迅速在軍事迷圈掀起熱議，網友紛紛嘲諷「共軍自己嚇自己？」「這喊話是認輸了嗎？」共軍飛行員可能因長期高壓任務，心理素質不穩，導致這類低級錯誤。

