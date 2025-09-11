準備迎接首架F-35A戰機 芬蘭大買405枚AIM-120D-3飛彈增強戰力

圖為美愛德華空軍基地一架F-35A戰機，測試從內置彈艙發射AIM-120先進中程空對空飛彈的情形。（美國空軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕作為北約在北歐的新成員之一，與俄羅斯接壤的芬蘭近年積極加強軍備，以地面強大的砲兵部隊為基礎，同時向美採購全新的F-35A戰機，使制空能力跨代升級；為此，美國國務院近日宣布同意出售逾400枚最新型AIM-120中程空對空飛彈給芬蘭，恰逢首架新戰機出廠交付的預估時間點，可望提升該國空防能量，並確保波羅的海地區安全。

美國國防安全合作局（DSCA）10日公告指出，芬蘭此次採購405枚最新的AIM-120D-3先進中程空對空飛彈，附帶相關零備件、技術支援服務，整體粗估金額達10.7億美元（約新台幣301.19億元），並已進入「知會國會」（notifying Congress）程序，可望在一個月內拍板定案。

由美國RTX（原雷神）公司研發、全名為「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM）的AIM-120，至今已發展至此次售予芬蘭的AIM-120D-3型號，該構型除更新尋標器電路卡、處理器組件等硬體，同時也改良了發動機、電池，並對軟體進行數位化升級，使射程半徑上看160公里，具備更優異的接戰和離軸機動能力。

在實際部署方面，芬蘭國防軍空軍目前是以美系的F/A-18C/D戰機為唯一儎台，不過，該機隊未來將由多達64架的F-35A戰機給取代，預估今（2025）年秋季就會接收首架新機，由此研判，此次軍售除充實該國後勤彈藥庫，也恰巧是該國準備迎接新型五代機的見面禮，以強化空防戰力，確保區域安全。

