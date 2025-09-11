烏克蘭戰爭催生！MBDA將發表「戰車砲射飛彈」 可躲在山後攻擊

MBDA公布的「阿克隆MBT 120」（Akeron MBT 120）戰車砲射飛彈概念圖。這款受烏克蘭戰爭經驗啟發的新武器，能直接從戰車的120公厘主砲發射，讓戰車搖身一變，成為能躲在掩蔽物後方攻擊敵人的「視距外獵殺者」。（圖：MBDA）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國軍聞網站《Defense News》報導，歐洲最大飛彈製造商MBDA即將在倫敦登場的DSEI英國防務展上，發表一款足以改變地面作戰規則的顛覆性新武器：一枚可以像普通砲彈一樣裝填，並直接從戰車120公釐主砲發射的非直視距（NLOS）飛彈。

MBDA表示，這款名為「阿克隆MBT 120」（Akeron MBT 120）的新彈藥，其開發靈感直接來自於烏克蘭戰爭的經驗。在烏克蘭戰場上，雙方的主力戰車，都經常被迫以盲目曲射高爆彈的方式，來勉強攻擊視距外的目標。而「阿克隆MBT 120」的誕生，正是為了將這種「土砲戰法」，轉化為一種精準、致命且安全的標準化攻擊模式，讓戰車能躲在山丘或建築物後方，獵殺敵方裝甲目標，大幅提升自身存活率。

請繼續往下閱讀...

讓豹2、挑戰者3變身「視距外獵殺者」

這款飛彈的尺寸與重量，將完全符合北約120公厘戰車砲彈的規格，這意味著它可以被儲存在戰車的彈藥庫中，並由自動或手動裝彈機裝填。MBDA稱，此飛彈能讓任何配備120公釐主砲的戰車，例如德製的豹2（Leopard 2）或英製的挑戰者三型（Challenger 3），在不改變車輛外觀特徵的情況下，瞬間轉變為一名「非直視距獵殺者」。該飛彈將採用「攻頂模式」攻擊敵方裝甲最脆弱的頂部，並具備「射後不理」功能。

平價版「十字弓」巡弋飛彈同步亮相

除了砲射飛彈，MBDA也將在展會上，發表一款名為「十字弓」（Crossbow）的「平價版」巡弋飛彈，其射程超過800公里。為壓低成本，「十字弓」大量採用了商規現成零組件，並允許客戶整合自身庫存的彈頭。此外，該公司也將展示Spear飛彈的無動力滑翔版，以及英法合作的「未來巡弋/反艦武器」（FC/ASW）計畫中，匿蹤巡弋飛彈的真實外型模型。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法