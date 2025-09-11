新戰車剋星誕生！美德巨擘聯手造新車 可裝24枚反戰車飛彈

圖為德國萊茵金屬（Rheinmetall）與美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）聯手，在2025年倫敦DSEI防務展上展出的「狐式JAGM」（Fuchs JAGM）飛彈戰車殲擊車（missile tank destroyer）概念車。（圖：Rheinmetall）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國《Breaking Defense》網站報導，德國軍工巨頭萊茵金屬（Rheinmetall）與美國的洛克希德．馬丁（Lockheed Martin），9日在倫敦登場的DSEI英國防務展上，聯手發表了一款次世代的「飛彈戰車殲擊車」（missile tank destroyer）概念車。這款戰鬥車輛，巧妙地將原本用於攻擊直升機的頂級反戰車飛彈，整合進了經典的輪型裝甲車平台。

這款被稱為「狐式JAGM」（Fuchs JAGM）的技術展示車，是在萊茵金屬經典的狐式6x6輪型裝甲車底盤上，整合了洛克希德．馬丁所生產的AGM-114L「地獄火長弓」（Hellfire Longbow）與AGM-179「聯合空對地」（JAGM）導引飛彈。其以洛馬製造的6組四聯裝發射器，構成的垂直發射系統為核心，最多可攜帶24枚反戰車飛彈。

高機動性的飽和攻擊平台

兩家公司將其形容為一款「旨在對抗陸上與空中多種威脅的高機動性戰鬥載具」。車上搭載了最先進的感測器套件，其光電系統能偵測並鎖定遠在8公里外的目標；若搭配無人機等裝備，偵搜距離還能進一步延伸。



萊茵金屬車輛系統部門主管伯恩哈德（Björn Bernhard）表示，此次合作證明了雙方「致力於推進國際合作」的承諾；萊茵金屬的執行長帕佩格（Armin Papperger）更在展會上向各國代表強調，美歐之間的「跨大西洋關係是必須的」。

洛馬戰術飛彈部門副總裁哈特利（Paula Hartley）呼應表示，此次合作將強化歐洲的經濟與安全。她並指出，目前在北約（NATO）中，僅有美、英、荷三國的攻擊直升機配備JAGM飛彈，此一新概念車，將可能大幅擴展JAGM飛彈在地面載具市場的應用。萊茵金屬人員透露，此發射系統未來也能整合至「拳師」（Boxer）八輪甲車等其他平台，預計明年下半年將展開實地測試。

