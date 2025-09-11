比反艦飛彈「俗擱大碗」 美B-2再投擲2000磅GBU-31導引炸彈

美國1架B-2轟炸機（前）在挪威附近投擲1枚GBU-31導引炸彈，成功擊沉海上目標；挪威空軍1架F-35A戰機（後）在一旁護航。（取自挪威皇家空軍網站）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍B-2轟炸機今年6月夜襲伊朗福爾多等3處核設施後一炮而紅，近期再度成為「快速擊沉」（QUICKSINK）計畫測試平台。綜合外國軍事媒體與挪威空軍官方資訊，美國空軍在挪威空軍等協助下，B-2轟炸機在北極附近投擲重達2000磅的GBU-31導引炸彈，成功擊沉海上目標，不僅成本比反艦飛彈更便宜，破壞力也不輸飛彈或魚雷，增加美軍「武器庫」的選項。

根據挪威空軍9日發布資訊，其派出4架F-35A戰機、1架P-8「海神」反潛偵察機，協同美國空軍1架B-2轟炸機一同執行任務，驗證在現實作戰環境中，有效打擊對手海軍目標。

美國空軍當日也表示，B-2轟炸機等編隊在挪威以西的海域進行操演，B-2轟炸機使用精準導引炸彈發動攻擊，並擊沉海上目標，除了測試彈藥能力，還驗證了飛機持久優勢、匿蹤性、航程、酬載靈活性等。美軍一架B-2轟炸機參與「快速擊沉」（QUICKSINK）計畫測試。（取自美軍DVIDS）



美國空軍官方資訊顯示，GBU-31炸彈重達2000磅，是聯合直攻彈藥（JDAM）家族之一，裝上套件與導引段後，可打擊15英里（約24公里）外目標，在條件最佳情境下，其圓形公算誤差（CEP）可低於5公尺。且比起發射魚雷後的潛艦可能暴露位置、動輒數十萬至數百萬美元的反艦飛彈，僅需數萬美元的GBU-31的成本更實惠，且能兼具破壞力。

外國軍聞網站The Aviationist報導，1架B-2轟炸機可攜掛16枚GBU-31炸彈，若計入其他不同重量彈藥的「快速擊沉」計畫，這是美軍B-2轟炸機繼2024年環太平洋軍演、今年4月在美國佛州的測試後，第三度實彈測試該計畫相關彈藥。一名美軍官兵檢視1枚GBU-31導引炸彈。（取自美軍DVIDS）

