可從空中打175公里外目標！ 美MQ-9A無人機首射彈簧刀600遊蕩彈藥

美國國防公司空境10日宣布，他們現已成功運用一架美軍的MQ-9A死神無人機，發射一枚「彈簧刀600」遊蕩彈藥，實踐俄烏戰場「無人機母艦」新戰術。（美國空境公司官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕無人機戰術近3年隨著俄烏戰爭崛起，不只發展出偵察、打擊應用，更發展出光纖無人機等衍生構型，蜂群、卡車乃至無人機打無人機的「大帶小」部署，也為不對稱作戰增添亮點。美國國防公司空境近日就表示，他們成功以「死神」無人機首射彈簧刀600遊蕩彈藥，射程更達175公里之遠，展現出不俗的防區外打擊潛力。

空境公司表示，此次運用MQ-9A無人機並首度掛載「彈簧刀600」遊蕩彈藥，透過衛星通訊（SATCOM）實施2次發射、導控及接戰，並即時更新資料數據、精準鎖定目標，成功驗證全球性的「超視距」指管能力（global, beyond line-of-sight C2）及防區外「超地平線」打擊能力（over-the-horizon lethality），為日後多域作戰和空、地互通性奠定基礎。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，空境公司新聞稿指出，此次測試環境位於海面上3萬英呎（30000 feet MSL），使得彈簧刀600彈藥自「死神」無人機發射後的最遠射程，大增至175公里之遠，不只比官方規格所呈現的90公里多出將近一倍，帳面數據也不輸現役AIM-120中程空對空飛彈的160公里，深具部署潛力。

空境公司的彈簧刀600遊蕩彈藥，官方揭露射程達90公里遠，但此次空射測試成功將打擊半徑多出將近一倍，達到175公里遠。（美國空境公司官網）

有鑑於對傳統儎台威脅日增，美軍近年陸續展開名為「空射效力器」（Launched Effect）的整合測試，以美國陸軍為例，旗下的UH-60M「黑鷹」直升機，就曾攜掛過Altius 700M型遊蕩彈藥，驗證協戰效能；國防廠商RTX則曾以貝爾直升機試射過「郊狼 LE SR」反無人機飛彈，而今空境公司再以「無人機發射無人機」，持續拓展不對稱作戰的戰法應用。

美軍現役的MQ-9系列無人機除可外掛偵搜莢艙，遂行高空長時間情監偵，也可改掛地獄火飛彈、響尾蛇飛彈等武器，遂行空對空、空對地火力支援打擊；針對反潛作戰、目標轟炸，也可相應掛上聲納浮標吊艙或「小直徑炸彈」（SDB）執行任務，戰術運用範圍相當廣泛。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法