備役中將章元勳丶張捷轉任客運公司董事長 這一家客運董總也是中將

備役中將章元勳轉任欣欣客運公司董事長。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕衛福部桃園醫院外科主任周佳正今年7月在台北市市區過馬路時，不幸遭到公車撞擊不治，欣欣客運董事長范大維請辭負責。由於欣欣客運是退輔會投資的事業機構之一，退輔會啟動人事調整作業，先前一度傳出可能會由前總統府侍衛長丶備役中將張捷來擔任，但最後確定是由前國防部總督察長丶備役中將章元勳出任。

根據退輔會本週更新的投資事業機構公股代表及董事長丶總經理丶會派董事名單，欣欣客運董事長已由章元勳接任，先前傳出可能接掌欣欣客運董座的張捷，則是出任大南汽車公司董事長，兩人的人事派令報請行政院同意之後，已經在本週正式發佈。

前總統府侍衛長張捷，退伍後本週轉任為大南汽車董事長。（資料照）

政府單位對持有一定股份比率的客運業，依長期的人事安排及傳統，大多指派退伍的備役中將擔任，尤其是以擔任過軍團級指揮官資歷的備役將領出任最為優先，因為客運業要處理的事情非常多又麻煩，一方面是因為客運業必須對人數眾多的司機駕駛員進行調度管理，還要維持較高的行車安全，另一方面也要與縣市政府協調客運經營路線丶與各方相關業者的協調與配合，方方面面都要能罩的住。

純民間經營的客運業，同樣也有請退役中將擔任董總的安排，其中，各界較為熟知的就是國光客運。連年虧損丶陷入經營危機的國光客運，目前總經理就是由前陸軍六軍團指揮官丶備役中將任季男擔任，面對營運難題，任季男先前受訪時表示，國光是應該要瘦身，把虧損路線盡量找替代方案解決，國光客運規模大、受疫情影響深，公路局、交通部也很願意幫忙解決營運上的困境，目前也與公路局、交通部討論對策。

國光客運總經理為任季男，先前曾任陸軍六軍團指揮官，為備役中將。（資料照）

