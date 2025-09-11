限制級
中國19機艦擾台！8軍機越界 國軍嚴密監控應處
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕中國對台製造灰色地帶衝突加劇，國防部今天（11日）表示，自昨（10）日早上6時至11日早上6時止，合計偵獲中共各型軍機共14架次、軍艦5艘及公務船1艘，持續在台灣周邊海空域活動。其中，14架次軍機全數逾越台海中線，進入我北部、西南及東部空域。
據國防部公布圖資，共軍活動分為三個時段，第一波為上午7時50分至下午1時10分，共出動8架次主戰機，逾越台海中線，進入北部及西南空域；
第二波於上午8時20分至中午12時50分，出現5架次戰鬥機及支援機，進入我西南防空識別區（ADIZ）；第三波則在下午3時05分至6時，出動1架直升機在我東南空域徘徊。
此外，共軍亦派出5艘軍艦及1艘公務船，在台灣周邊海域進行活動。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處
