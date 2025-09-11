日本首揭先進「電磁砲」艦上實測畫面 初速每秒逼近2300公尺

日本防衛裝備廳今年6月、7月間，從在飛鳥號試驗艦上實測高速電磁砲，驗證精準打擊性能。（日本防衛裝備廳官方X帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕日本防衛裝備廳（ATLA）10日表示，其現正研發中的「高速電磁砲」，繼今年4月首度曝光後，後續更已在6、7月執行海上實測，順利命中海上靶標，展現精準打擊能力。

日本防衛裝備廳昨天於官方社群上發文表示，其現正研發中的高速電磁砲，已於今（2025）年6月、7月初之間執行了「海上射擊」測試，成功從安裝的海自測試艦「飛鳥號」（ASE-6102）鎖定並射向靶船，但並未揭露進一步細節，強調相關資訊將於今年的技術研討會再行公佈。

電磁砲今年6、7月在飛鳥號測試艦上試射，並瞄準靶船的實際畫面。（日本防衛裝備廳官方X帳號）

而在此前，有當地民眾今年4月在「飛鳥號」上捕捉到一具非常規的新型武器，不久後便獲官方證實是先進的高速電磁砲上船，當時更由海自艦隊司令官大町勝志少將親自登艦視導、了解最新進展。

今年4月在飛鳥號測試艦上接受視導的高速電磁砲。（日本海上自衛隊自衛艦隊官網）

電磁砲的運作原理，主要運用電磁線圈充電賦予砲彈動能，進而在發射時就達到高初速，並藉由能量大小調整初速，因此，相較於傳統火砲，電磁砲無須建立俯仰角，就能控制砲彈的彈著點。

日本研發高速電磁砲，計畫運用其高初速特性，從陸基車輛、水面艦上發射砲彈，對海上敵艦或是空中的極音速飛彈進行打擊，發揮防禦效能。（擷自日本防衛裝備廳陸上裝備研究所報告）

根據日本防衛裝備廳陸上裝備研究所2023年報告指出，現行大口徑火砲（如主力戰車砲）的砲彈初速約落在1750公尺／秒，而電磁砲所能提供的發射性能則可超過2000公尺／秒；當時測得數值來到2297公尺／秒；儘管無須裝填推進藥，不過，在連續發射方面還得克服高速砲彈所帶來的導軌耗損，才能朝實戰化再向前一步。

