中國「福建號」航艦再出港海試 可能直奔三亞待下月初服役

中國福建號航艦再啟動海試，可能直接前往未來駐地三亞，並在下月服役。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕中國第三艘航空母艦「福建號」近期再度啟動海試，在中國海事局8日發布長江口的航行警告後，福建艦已於10日正式啟航出港，傳該艦將以位於中國海南省的三亞為目的地，並可能在10月1日中國國慶時正式服役。

中國海事局8日發布「滬航警626/25」航行警告指，長江口10日將實施大型船舶航行交通管制，時間從該日上午10時30分至晚間10時，涵蓋深水航道進出口及相關水域，一路連接至長興島碼頭，要求周遭各航船注意。

中國海事局8日發布航行警告，「滬航警626/25」航行警告，指10日長江口將實施大型船舶航行交通管制，就是與福建艦出港有關的安排。（取自中國海事局網站）

中國當地民眾直擊，滿載排水量超過8萬噸的福建號航空母艦，昨日駛出長江口，中國軍事自媒體紛推測，福建艦可能從事服役前最後一次海試，直接前往位於海南省的三亞港，接著可能在10月1日、中國國慶時正式服役。

舷號「003」的福建艦是中國第三艘航空母艦，不僅噸位比遼寧號、山東號等「前輩」更大，且比起前述二艘採用滑跳式甲板的航艦，福建艦採用更先進的電磁彈射器，未來可能搭載60架艦載機，其中40架可能為殲-15T、殲-35戰鬥機。



我國國防部也在月前發布的「中共軍力報告書」示警，福建艦以加快服役部署，配合新型飛機研製、測試，將協同遼寧號、山東號航艦組成遠洋作戰能力。

